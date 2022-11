Die Nordfriesin Annette Dragun musste auf Mallorca einige Höhen und Tiefen durchleben, bevor sie heimisch geworden ist.

Beruf: Tierheilpraktikerin

Alter: 53 Jahre

Wohnort: Cala Blava

Herkunft: Friesland / Niebüll

LEBEN / ARBEIT

SWR SWR -

Annette Draguns Leben dreht sich rund um ihre Liebe zu Vierbeinern. Die Tierheilpraktikerin wohnt mit vier Hunden und drei Katzen in ihrer "Villa Bunter Hund" an der Cala Blava.

Auf die Insel hat es sie eher durch einen Zufall verschlagen: Ihr damaliger Mann wollte aus Deutschland auswandern. Auf Mallorca klappte es dann für sie direkt mit einer Anstellung in einer Tierklinik. Mittlerweile ist ihr die Insel ans Herz gewachsen.

Die ersten Jahre auf Mallorca waren jedoch hart: So wurde aus der dauerhaften Festanstellung doch nichts. Und da die Lebenshaltungskosten mindestens genauso hoch sind wie in Deutschland, reichte die freiberufliche Arbeit mit den Tieren nicht aus. Um über die Runden zu kommen, arbeitet Annette Dragun noch als Web-Designerin von ihrem Home-Office aus. Außerdem konnte das sonnige Klima die Eheprobleme nicht kitten und so war die gelernte Journalistin schon bald ganz auf sich alleine gestellt, in ihrem neuen Leben auf Mallorca.

Fuß zu fassen war ein langer, teils einsamer Weg. Die Mallorquiner hat sie, zumindest Auswanderern gegenüber, als eher verschlossen kennen gelernt. So besteht ihr Freundeskreis nahezu ausschließlich aus Deutschen.

Inzwischen sind bunte Mädelsabende und gemeinsame Ausflüge in der wunderschönen Natur für sie genauso Teil ihres mallorqinischen Lebensgefühls geworden, wie das von ihr so sehr geliebte Meer. So beginnt ihr Tag häufig mit einer Runde schwimmen oder einer kurzen Tour auf dem StandUpPaddling-Board. Diese Touren hat selbst ihr Hund "Bodo" lieb gewonnen, der stets brav die Gallionsfigur mimt.