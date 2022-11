Der bodenständige Bayer hätte sich niemals vorstellen können, dass er auf Mallorca mehr als Urlaub machen würde. Es war die Liebe, die sein Leben auf den Kopf gestellt und ihn auf die Insel gebracht hat.

Beruf: Schreiner

Alter: 48 Jahre

Familie: verheiratet, 1 Sohn

Wohnort: Manacor

Herkunft: Großwallstadt, Bayern

LEBEN / ARBEIT

Als er sich 1995 mit seinem Kumpel auf den Weg in den Urlaub machte, ahnte André Lieb noch nicht, dass Mallorca seine neue Heimat werden würde. Er und sein Freund wollten einfach nur zwei Wochen entspannen und Spaß auf der Insel haben. So lernten sie in der Disco zwei junge Mallorquinerinnen kennen. André Liebs Problem: Seine Auserwählte sprach kein Wort Deutsch oder Englisch - er kein Spanisch. Am Ende reichte es aber, um sich mit Händen und Füßen so gut zu verstehen, dass die beiden Deutschen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hatten.

Längst zurück in der Heimat und wieder im Alltag versunken, kam der Anruf seines Freundes dann schon etwas überraschend: "Die beiden kommen uns besuchen - sie kommen nach Großwallstadt!". Dies war der Beginn einer zweijährigen Fernbeziehung, bevor André Lieb sich entschloss, Nägel mit Köpfen zu machen und sein Glück auf Mallorca zu suchen. Mittlerweile hat er seine spanische Urlaubsbekanntschaft geheiratet und sie haben einen gemeinsamen Sohn.

Sein Freundeskreis besteht ausschließlich aus Spaniern. Mit ihnen trifft er sich jeden Freitag Abend. Dann geht es in die Táberna, es wird gegrillt oder gemeinsam Paella gekocht.

2003 machte André Lieb sich in einer kleinen Garage als Schreiner selbstständig. Das Geschäft florierte schnell, so dass er sich räumlich vergrößern, professionelle Maschinen anschaffen und Mitarbeiter einstellen konnte. Der Fokus seiner Arbeit liegt auf dem Innenausbau: Küchen, Bäder, Möbel und Türen sind die Klassiker. Trotz seiner außergewöhnlich guten Integration auf der Insel, sind seine Kunden zu 80 Prozent Deutsche, die Wert auf die Zuverlässigkeit und Qualität deutscher Handwerkskunst legen.

Viel Freizeit bleibt André Lieb neben der Arbeit nicht und auch die angeblich typische "ausgedehnte Siesta" gibt es in seiner Firma nicht. Es ist also doch alles gar nicht so anders als in Deutschland.