Brandstätter - Winter Autor Richard Rauch und Katharina Seiser Verlag: Brandstätter ISBN: ISBN: 978-3-7106-0029-6

Kochen mit den Jahreszeiten - diese vierteilige Reihe geht mit vielen Informationen, aber auch kulinarischer Liebe zum Detail auf die aktuellen Monate und ihre Möglichkeiten für unseren Küchentisch ein. Was können Sie aktuell regional erwerben? Was tut in der kalten Jahreszeit dem Körper gut? Welche Lebensmittel sind gerade günstig und passen gut zusammen? Die Autoren verbinden hier bekannte Klassiker mit kreativen Ergänzungen, sie schreiben über Aromen, über Vitamine und Geschmack, geben Tipps und Alltagstricks und begeistern so Kochanfänger wie Fortgeschrittene. Die Rezepte sind bebildert und genau beschrieben, so köstlich, dass man sofort zum Markt eilen und alles nachkochen will! Ein hilfreiches Kochbuch voller neuer Lieblingsrezepte, die mir Herz und Bauch wärmen und Ihnen hoffentlich auch!