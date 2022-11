Wie ich dem Verpackungswahn entkam

Kiepenheuer & Witsch - Ohne wenn und Abfall Autor Milena Glimbovski Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-05019-6

Während sich die Politiker über die Existenz der Klimaerwärmung streiten, töten wir unsere wunderschöne Welt jeden Tag ein kleines bisschen mehr ab. Aber was können wir als einzelner Verbraucher eigentlich tatsächlich bewirken? Die junge Berlinerin Milena Glimbovski konnte das eigene Konsumverhalten nicht mehr ertragen und machte sich sowohl privat als auch beruflich auf die Suche nach Veränderungen. Sie eröffnete einen Supermarkt ohne Verpackungen und stellt inzwischen selbst her, was im Alltag machbar ist, sie erzählt uns hier davon. Ein ermutigendes Sachbuch für jeden Haushalt, das mich zum Nachdenken, vor allen Dingen aber auch zum Handeln brachte - ich mistete aus, im Kopf und in der Wohnung und überlege jetzt dreimal, was aus welcher Herstellung wieder einzieht!