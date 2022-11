Weizen: Weißes Mehl für Genuss und Bekömmlichkeit

per Mail teilen

Die Abwehrstoffe in den Schalen des vollen Weizenkorns lassen sich nicht so gefügig in Schutzstoffe umwandeln wie die des Roggens, sondern bleiben schwer verdaulich. Gleichzeitig binden sie Mineralien wie Eisen und Calcium und verhindern deren Aufnahme im Darm. Deshalb lehnen die meisten von uns intuitiv den häufigen Verzehr von Vollkornbroten aus Weizen ab.

Viel lieber mögen wir die verdauungstrakt- und genussfreundlichen Weißmehlvarianten – vor allem das Wochenendbrötchen, den Sonntagsstuten oder die Partybaguettes. Aus Weizenmehl derType 550, Wasser, Hefe, Salz und ein bisschen Zucker, der als Starthilfe für die Lockerungsarbeiten der Hefezellen dient, können diese Brotteige einfach geknetet und selbst im heimischen Herd gebacken werden.

Weizenmehl braucht keinen Sauerteig. Die Struktur der Brote wird mit den mehleigenen Klebereiweißen Gliadin und Glutenin natürlich Kleberproteine beim Backen gefestigt.