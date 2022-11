Warenkunde Buchweizen

per Mail teilen

Buchweizen erlebt gerade im Zuge der Gluten-Debatte eine Renaissance. Auch bei uns ist er gerade im Winter ein tolles "Getreide" , das eigentlich keines ist...

Kurzinfo Buchweizen

Früher als Türkenkorn oder Sarazenerkorn bekannt.

Stammt ursprünglich aus Zentralasien, wahrscheinlich Nepal.

Buchweizen gehört zu den Knöterichgewächsen. Er zählt folglich zur Gruppe der Pseudogetreide und ist mit dem Weizen nicht verwandt.

Der Buchweizen ist eine sehr genügsame Pflanze, mag saure, nährstoffarme Böden und reift schon in ganzen zehn bis zwölf Wochen. Größte Anbaugebiete sind China und Russland, wo er auch entsprechend viel verzehrt wird.

Produkte und Verarbeitung

Buchweizen muss geschält werden. Die harte Schale ist unverdaulich und wird auch durch langes Kochen nicht weich. Außerdem enthält die Schale "Faggopyrin", eine Substanz, welche die sogenannte Buchweizenkrankheit auslösen kann. Es treten dabei juckende Hautausschläge auf und die Haut wird sehr lichtempfindlich.

Buchweizenprodukte im Handel

Buchweizengrütze (auch als Instantgrütze erhältlich)

Buchweizenmehl

Buchweizenvollkornflocken

Buchweizenvollkornnudeln (Soba Nudeln)

Buchweizen gepufft

Buchweizenbier

Buchweizenhonig

Buchweizenkeimlinge

Buchweizentee aus den Blättern

Verwendung

Buchweizen ist so schnell zubereitet wie Reis; für eine Tasse Buchweizen rechnet man zwei bis zweieinhalb Tassen Flüssigkeit (Wasser, Brühe oder Milch). Der geschälte Buchweizen sollte vor dem Kochen nochmals gebrüht werden, so verschwinden mögliche Bitterstoffe, die den Geschmack beeinträchtigen können. Außerdem kann es beim Kochen zur Schleimbildung kommen, auch deshalb die Buchweizenkerne gründlich mit warmen Wasser abspülen.

Andere Zubereitungsarten sind Brei oder Grütze (Kasha oder Gretschka) und Suppe. Bekannt ist Buchweizen auch als Bestandteil von Blinis und Crepes (Galettes).

SWR SWR -

Angeröstet erhält Buchweizen einen leicht nussigen Geschmack und ist ein idealer Bestandteil im Müsli.

Da Buchweizen kein Gluten enthält, kann er nur in Verbindung mit anderem Getreide verbacken werden, da er sonst keine feste Backstruktur erhält. In glutenfreien Mehlmischungen wird Buchweizen gern zugesetzt, die Backstabilität wird dann durch Sojamehl oder Johannisbrotkernmehl erzielt. In Asien wir vor allem das Buchweizenmehl zur Herstellung von Nudeln verwendet.

Die Schalen des Buchweizens werden in Japan als Füllmaterial für Matratzen und Kopfkissen verwendet.

Inhaltsstoffe und Gesundheit

Buchweizen hat einen hohen Stellenwert in der Naturküche. 100 g liefern 341 kcal. Er hat einen hohen Anteil an wertvollen Inhaltsstoffen wie 10% Eiweiß (davon viele essentielle Aminosäuren). Das Aminosäuremuster ist günstiger als bei Weizen.

Buchweizen liefert 4 % Ballaststoffe und 1,7 % Fett, davon zählen mehr als 50% der Fettsäuren zu den einfach ungesättigten Fettsäuren.

Lecithin fördert die Leistungsfähigkeit des Gehirns und sorgt für ein ausgeglichenes Nervenkostüm. Kalzium, Kalium, Eisen und auch Kieselsäure tragen zur Mineralstoffversorgung bei.

Das Chiro-Inositol im Buchweizen senkt bei regelmäßigem, aber mengenmäßig begrenztem Verzehr für eine Senkung des Blutzuckerspiegels (bis 19%).

Das Rutin (Vitamin P) im Buchweizen hält die Venen elastisch, denn Rutin verbessert die antioxidativen Schäden in den Gefäßen.

Buchweizen ist ein "wärmendes" Getreide, sehr Yang (Aryuveda) betonend, dieser Effekt wird durch Gewürze wie Zimt, Nelken und Ingwer noch verstärkt.

Buchweizen wird basisch verstoffwechselt und eignet sich folglich als Bestandteil einer basischen Ernährung.

Rezept: Buchweizenkuchen mit Äpfeln