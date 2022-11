Trikolore-Waffeln: Französische Verbene-Waffeln mit Beeren

per Mail teilen

Für ca. 6 Waffeln

Koch/Köchin: Christina Richon

Für die Waffeln:

125 g Butter

30 g Zucker

1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker

1 EL fein gehackte frische Verbeneblätter

4 zimmerwarme Eier

100 g Weizenmehl (Type 405)

Salz

4 EL Sahne

Für die Garnitur:

200 g kalte Sahne

100 g frische Himbeeren

100 g frische Blaubeeren

Außerdem:

weiche Butter fürs Waffeleisen

Puderzucker zum Bestäuben

1. Die Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze schmelzen und 5 Min. abkühlen lassen. Dann mit Zucker, Vanillezucker und fein gehackten Verbeneblättern in eine Rührschüssel geben und mit den Quirlen des Handrührgerätes kurz durchrühren. Die Eier nach und nach unterrühren und die Masse in ca. 5 Min. schaumig rühren.

2. Das Mehl mit 1 Prise Salz, Sahne und 2 EL Wasser rasch unterrühren. Den Teig zugedeckt bei Zimmertemperatur 10 Min. ruhen lassen.

3. Waffeleisen auf mittlerer Hitzestufe vorheizen. Wenn die Backtemperatur erreicht ist, die Backflächen mit wenig weicher Butter bepinseln. Etwa 2 1/2 - 3 EL Teig auf die untere Backfläche geben. Teig mit dem Löffelrücken gleichmäßig verteilen. Das Waffeleisen schließen. Die Waffel in 2,5 - 3 Min. goldgelb backen. Waffeln vorsichtig aus dem Eisen nehmen und zum Abkühlen auf ein Kuchengitter legen. Weitere Waffeln backen, bis der Teig aufgebraucht ist.

4. Die Sahne steif schlagen. Die Waffeln teilen. Jede kleine Waffel mit Schlagsahne bestreichen. Die Beeren nach Wunsch in den Farben der französischen Trikolore (Flagge) anordnen. Mit etwas Puderzucker bestäuben und sofort servieren.