per Mail teilen

Dumont - "Suppen für Syrien" Autor Barbara Abdeni Massaad & Rafik Schami Verlag: Dumont ISBN: ISBN 978-3-8321-9925-8

Liebe geht durch den Magen - selten passte eine Beschreibung besser als für das soziale Buchprojekt der Kochbuchautorin & Fotografin Barbara Abdeni Massad samt ihrem Unterstützer, dem internationalen Bestsellerschriftsteller Rafik Schami. Gemeinsam mit Kochgrößen wie Sarah Wiener, Anthony Bourdain, Ralf Zacherl und vielen, vielen weiteren Stars am Herd versammelt sie ihre besten Suppen-, Brühen-, Eintopfrezepte für jeden Geschmack, Anlass sowie so einfach & bildreich erklärt, dass sie schnell, günstig und mit jedem Talent nachkochbar sind. Kochen verbindet uns über die Länder- und Sprachgrenzen hinweg - eben so der Gedanke und die Intention dieses Kochbuchs.

Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an http://www.schams.org/ - ein Verein für die Unterstützung syrischer Kinder & Jugendlicher.