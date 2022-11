So gesund sind Körner!

per Mail teilen

Getreide macht glücklich, ersetzt Fleisch und kann sogar schlank machen. Zu viel versprochen? Nein! Warum das so ist, erklärt unsere Ernährungswissenschaftlerin Dr. Barbara Bjarnason.

5 Gründe, warum wir mehr Getreide essen sollten:

Getreide macht glücklich, denn es enthält viel Vitamin B.

Getreide macht satt, wir sind nicht so schnell wieder hungrig und essen weniger.

Getreide bietet jede Menge gesunde Mineralstoffe.

Durch seinen hohen Eiweißanteil ist Getreide ein toller Fleischersatz.

Getreidebrei ist die reinste Medizin, er wärmt und beruhigt den Bauch.

Und daher kommt's:

Alle Körner wie Dinkel, Grünkern, Ur-Roggen, Emmer, Einkorn oder Kamut, aber auch die Pseudogetreide wie Quinoa und Amaranth sind eine großartige Quelle für komplexe Kohlenhydrate, das bedeutet, sie lassen den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen. Ihe Ballaststoffe machen satt (Ur-Roggen bspw. liefert doppelt so viele Ballaststoffe wie Weizenkleie), und ihr Spektrum an B-Vitaminen macht sogar gute Laune! Außerdem ist Getreide ein wichtiger Lieferant für essentielle Mineralien wie Magnesium und Eisen.

Wichtiger Eiweißlieferant – vegane und vegetarische Kost liegt im Trend, deshalb sind Körner alternative Eiweißquellen zu tierischen Produkten. Kamut (17 g), Quinoa (14g) und Amaranth (16 g) punkten mit hohen Eiweißgehalten pro 100 g. Fleisch liefert durchschnittlich 20 g /100g. Da das Eiweiß von Getreide nicht vollwertig ist (es fehlen bestimmte Aminosäuren), wechselt man die Körner im Speiseplan ab, oder mischt sie.

So vielfältig, so lecker

Körner als Frühstücksbrei – eine ganz gesunde Variante. Getreidebrei wärmt den Bauch, das wusste schon Hildegard von Bingen. Auch Chinesische und Ayurveda Medizin empfehlen gekochte Körner mit gedünstetem Obst am frühen Morgen. Meine Empfehlung ist, die Körner für den Brei ganz frisch zu schroten oder zu mahlen, denn die guten pflanzlichen Fette der Körner oxidieren in zerkleinerter Form schnell. (Körner immer dunkel und kühl aufbewahren). Warmer Getreidebrei regelmäßig verzehrt, bringt Ruhe in einen gereizten Darm, das kann ich aus meiner Beratungspraxis bestätigen. Zudem ist solch ein Frühstück frei von Zusatzstoffen!

Über Nacht eingeweichte Körner (mit Wasser, pflanzlicher Milch oder Milch) sind auch eine tolle und einfache Frühstücksvariante. Generell nimmt man 3 EL geschrotete Körner mit 5 EL Wasser für eine Portion. Mit Nüssen und Früchten machen sie für viele Stunden satt.

Salate aus den köstlichen Körnern sind eine gesunde Mahlzeit. Jedes einzelne Getreide besticht durch seinen ganz individuellen Geschmack sowie Konsistenz, mit frischem Gemüse und einem hochwertigen Öl eine tolle Sache. Wenn Sie Gerste kochen, dann gießen Sie das Wasser nicht weg! Gemischt mit etwas Zitronensaft ist Gerstenwasser eine vorzügliche Quelle für Kieselsäure (wichtig für Haare und Nägel) und entwässert noch dazu.