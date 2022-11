Schwimmen muss gelernt werden

Etwa 30 Prozent der Menschen können nach Schätzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gar nicht oder nur schlecht schwimmen.

"In vielen Kommunen werden Bäder geschlossen, deshalb lernen viele Schüler nicht mehr schwimmen", sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese. Dazu kommt eine steigende Zahl von Einwanderern, in deren Heimatländern Schwimmen keine Tradition hat.

Allein im vergangenen Jahr sind 392 Kinder und Erwachsene in deutschen Gewässern ertrunken, die meisten davon in Seen, am häufigsten passieren die Unglücke im Juli. Die geschehen oft auch deshalb, weil immer mehr Menschen nicht oder nur sehr schlecht schwimmen können.

Laut neuesten Studien des DLRG kann bereits jedes zweite 10-jährige Kind nicht schwimmen. "Deutschland entwickelt sich zu einem Nichtschwimmer-Land", sagt Achim Wiese. "Das liegt mit daran, weil immer häufiger der Schulsport ausfällt, weil zunehmend Bäder geschlossen werden. Nur 25 Prozent aller Grundschulen haben Zugang zu einem Schwimmbad." Dabei muss schwimmen "und unter Wasser atmen gelernt werden, da der Mensch von Natur ein Läufer für festen Boden ist", sagt Wiese.

