Schritt für Schritt zur Regenwurmzucht

Unteres Segment als Kiste mit Boden zusammenschrauben, die Leisten in die Ecken zur Befestigung der Seitenteil so montieren, dass sie 2 cm nach oben überstehen, damit das obere Segment einfach aufgesteckt werden kann.Boden ebenfalls mit 2 Leisten an den Seitenteilen montieren. Räder auf der Unterseite festschrauben. Die Teichfolie innen auf den Boden auflegen und die Ränder seitlich 2 cm hochziehen und festtackern. Tragegriffe in die Mitte je zweier gegenüber liegender Seiten montieren.

(privat) - Carsten Weber

Bild in Detailansicht öffnen