Schokoladenwaffeln mit Cranberry-Holunder-Ragout und Tonkabohnen-Sahne

Koch/Köchin: Christina Richon

Für die Schokoladenwaffeln:

Alle Zutaten in kleinen Schüsseln separat genau abwiegen und bereitstellen. Die Butter mit dem Zucker in eine große Rührschüssel geben und mit den Quirlen des Handrührgerätes in ca. 5 Minuten zu einer weiß-cremigen Masse rühren. Die Eier nacheinander unterrühren. Jedes Ei vollständig unterrühren, bevor das nächste zugegeben wird. Anschließend nochmals ca. 5 Minuten weiterrühren, bis eine schaumige Masse entstanden ist.

Mehl mit Kakao- und Backpulver mischen und auf die Butter-Eier-Creme sieben. Mit dem Teigspatel oder Schneebesen das Mehlgemisch rasch unterrühren. Nun 1 Prise Salz und die Milch zugeben und ebenfalls mit dem Spatel unterrühren, sodass ein glatter Teig entsteht. Die Schokolade mit einer Mikroreibe fein reiben und unter den Teig rühren. Die Rührschüssel mit einem Teller abdecken und den Teig bei Zimmertemperatur ca. 10 Minuten ruhen lassen.

Das Waffeleisen auf mittlerer Hitzestufe vorheizen. Wenn die Backtemperatur erreicht ist, die Backflächen mit wenig weicher Butter bepinseln. Etwa 3 EL Teig in die Mitte der unteren Backfläche geben und das Waffeleisen ohne Druck schließen. Die Waffel ca. 3 Minuten backen. Auf ein Kuchengitter legen, sodass die Waffel etwas abkühlen kann. Weitere Waffeln backen, bis der Teig aufgebraucht ist.

Die noch warmen Waffeln nach Belieben mit Puderzucker bestäuben.

Für das Cranberry-Holunder-Ragout:

Saft in einen Topf geben und mit den Gewürzen aufkochen. Mit Deckel 10 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Die Beeren dazugeben und bei kleiner Hitze ca. 5 Minuten garen. Je nach Süße des Saftes, noch etwas nachzuckern, da die Beeren sehr sauer sind.

Für die Tonkabohnen-Schlagsahne:

Die Schlagsahne in einen hohen Rührbecher mit dem Vanillezucker geben. Mit der Mikroreibe von der Tonkabohne etwa ein Viertel hineinreiben. Die Sahne fast steif schlagen. Die Schokoladenwaffeln mit dem Cranberry-Holunder-Ragout und der Schlagsahne servieren.