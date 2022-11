per Mail teilen

Hanser, Carl - Schlaflose Nacht Autor Moor, Margriet Verlag: Hanser, Carl ISBN: ISBN: 978-3-446-25280-6

Eine schlaflose Nacht verbringt sie, steht auf, wandelt wach durch die Stunden und lässt uns an ihrem Leben teilhaben - vor allen Dingen an ihren Erinnerungen an die vergangenen Lieben. Nach dem Suizid ihres ersten Mannes trifft sie immer wieder neue Gefährten und lässt sie erneut ziehen, wird von der Vergangenheit eingeholt und erzählt uns nun ihre Geschichte. Margriet de Moor ist eine der bekanntesten Autorinnen der niederländischen Gegenwart, ihre Erzählungen international erfolgreich und auch ihre neue Novelle, eigentlich eine Wiederauflage, ergreift unsere Herzen bereits nach wenigen Zeilen. Eine wunderbare Erzählung für lange Herbstabende, für die Hoffnung und das Lieben.