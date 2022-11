Sauce Hollandaise

per Mail teilen

ergibt 250 ml

Die Butter zerlassen und den Schaum mit einem Löffel abschöpfen. Die geklärte Butter abkühlen lassen. In einem kleinen schweren Topf Wasser und Eigelb mit Salz und Pfeffer 30 Sekunden kräftig durchschlagen, bis die Masse hellgelb und gründlich vermischt ist.

Die Masse bei schwacher Hitze etwa 3 Minuten durchschlagen, bis der Eierschaum so viel Stand hat, dass er 5 Sekunden seine Form hält.

Den Topf vom Feuer nehmen und die lauwarme Butter unterschlagen, dabei die Butter zunächst nur tropfenweise, dann in einem dünnen Strahl hinzufügen.

Den Zitronensaft unterrühren und die Sauce abschmecken. Eine Hollandaise sollte leicht vom Löffel ablaufen.