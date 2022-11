Roggen: Sauer macht beliebt

per Mail teilen

Vermutlich verdanken wir unsere begehrtestem Brote dem Zufall. Zufällig vergaß vor Urzeiten eine Hausfrau ihren Fladenteig, für den sie mühsam Roggenkörnern zwischen Steinen zerrieben hatte.

Als sie sich seiner wieder erinnerte, weil die Familie hungrig war, fand sie eine blasenbildende, weinsauer riechende Mischung in ihrem Topf. Weil ihr an frischem Mehl mangelte, buk sie ihre Fladen notgedrungen aus diesem Teig. Er wurde lockerer und schmeckte leckerer als alle Fladen zuvor.

So oder so ähnlich war die Geburtsstunde unserer heute noch so beliebten Sauerteigbrote aus Roggenmehl. Die stundenlange Säuerung und Reife lockert den Teig und ermöglicht den Zuckern im Roggen, den sogenannten Pentosanen, diese lockere Masse während des Backens zu einer beständigen Krume mit fester Kruste zu stabilisieren.

Sie sorgt außerdem dafür, dass das Brot gesund und schön macht. Natürliche Abwehrstoffe in der Schale, die das Korn in freier Natur vor Fraßfeinden wie Schmetterlingen schützen und auch uns schwer im Magen liegen, werden umgewandelt zu darmfreundlichen Ballaststoffen und sind sogar „Herzschutzfaktoren“. Ihr regelmäßiger Verzehr reguliert den Cholesterinspiegel.

Gleichzeitig produzieren die Mikroorganismen, allen voran die Milchsäurebakterien, kräftig B-Vitamine. Insbesondere Folsäure, das Vitamin, das für alle Zellen erforderlich ist, reichert sich während der Teigreife an. All diese Vitamine halten den Stoffwechsel in Schwung und Haut und Haare jung.