per Mail teilen

Ullstein - QualityLand Autor Marc-Uwe Kling Verlag: Ullstein ISBN: ISBN: 978-3-550-05023-7 (graue Edition), 978-3-550-05015-2 (schwarze Edition)

Im Qualityland scheint alles perfekt - die Welt samt ihrer Menschen wird bis ins Detail ausgelesen, alle Informationen verwertet und optimiert. Drohnen verschicken die gewünschten Produkte, Roboter erledigen die Arbeit, die sonst niemand machen will und der ideale Partner wird täglich neu ausgewertet und vorgeschlagen. Marc-Uwe Kling legt nach seiner erfolgreichen Känguru-Trilogie ein erneut ebenso unterhaltsames wie gesellschaftskritisches Buch nach. Der Science-Fiction Roman beschreibt eine komplett von Internet und Großkonzernen beherrschte Welt, die gar nicht so weit von unserer entfernt ist - bis auf Peter, der eines Tages den Widerstand probt. David gegen Google, kann das gelingen? Genießen Sie im Idealfall die Hörbuchversion! Aber ich warne aus eigener Erfahrung vor dem Romangenuss in der Öffentlichkeit: spontane Lachanfälle sind hier "leider" garantiert!