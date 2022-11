Oliven machen gesund und schön

per Mail teilen

Olivenblätter-Tee wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus und mit Olivenöl und Zitronensaft kann man im Handumdrehen eine tolle Gesichtsmaske herstellen.

Olivenblättertee

Schon Hildegard von Bingen hat Olivenblätter bei Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt und moderne Studien zeigen, dass sie nachweislich den Blutdruck und den Cholesterinspiegel senken.

Das brauchen Sie:

2 Esslöffel getrocknete Olivenblätter

Kochendes Wasser

Teekanne

Teesieb

So wird's gemacht:

Füllen Sie die Olivenblätter in ein Teesieb, überbrühen Sie es in der Kanne mit kochendem Wasser und lassen Sie den Tee 10 Minuten ziehen. Je länger der Tee zieht, desto intensiver die Wirkung und desto bitterer ist der Geschmack.



Anwendung und Haltbarkeit

Trinken sie 2-3 Tassen über den Tag verteilt.

Pflegemaske für trockene Haut

Das brauchen Sie:

1 Esslöffel Olivenöl

Saft von einer Zitrone

1 Eigelb

So wird's gemacht:

Vermischen Sie in einer kleinen Schüssel das Olivenöl mit dem Eigelb. Geben Sie nun den Saft der Zitrone hinzu und verrühren Sie alles kräftig. Verteilen Sie die Maske auf Gesicht und Dekolleté und sparen Sie die Augenpartie aus. Lassen Sie die Maske 15 Minuten einziehen, waschen Sie sie dann gründlich ab und pflegen Sie ihre Haut danach wie gewohnt.

Tipp: Wenn sie noch Reste haben können sie sie als Haarmaske verwenden!