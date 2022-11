Natürlicher Zitrusreiniger

per Mail teilen

Wer seinen Reiniger selbst herstellt weiß, was drin ist. Melanie Wenzel erklärt, wie's geht.

Das brauchen Sie:

2 Hände voll Schalen von Zitrusfrüchten (Zitronen, Orangen, Grapefruit, Mandarinen)

Weißer Haushaltsessig (Tafelessig)

Ein großes Einmachglas (kein Plastik, da der Essig das Plastik angreift) und ggf. ein Glas zum Beschweren

Ein Teelöffel Flüssigseife

Eine leere Sprühflasche

So wird's gemacht

1. Schichten sie die Schalen dicht in das Einmachglas.

2. Gießen Sie so viel Essig darauf, dass die Schalen gut bedeckt sind und "schwimmen".

3. Die Schalen haben viel Auftrieb, dürfen aber nicht „rausschauen“, beschweren Sie sie notfalls mit einem Glas.

4. Die Schalen saugen mit der Zeit etwas Essig auf, füllen Sie dann nach und achten Sie darauf, dass alles gut bedeckt ist.

5. Nach 2-3 Wochen, wenn der Essig sich dunkel verfärbt hat und einen angenehmen Zitrusduft verströmt, kann der Reiniger in eine leere Sprühflasche abgeseiht werden.

6. Fügen Sie noch einen Teelöffel Flüssigseife hinzu, alles kräftig schütteln und schon kann's losgehen!

Anwendung und Haltbarkeit

Putzen Sie mit dem unverdünnten Reiniger. Er hält sich circa ein Jahr.