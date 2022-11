Natürliche Insektenabwehr

In diesem Jahr sind Mücken ein ganz besondere Plage. Unsere Heilpraktikerin Melanie Wenzel hat einige hilfreiche Rezepte für Düftöle, die besonders gut helfen, für Sie.

Duftöl gegen Mücken

Sie brauchen:

100 g Kokosöl

3 g Niemöl (2%)

25 Tropfen ätherisches Lavendelöl

So wird´s gemacht:

Füllen sie das Kokosöl in ein Einmachglas und stellen sie es in ein Wasserbad. Sobald das Kokosöl flüssig geworden ist, nehmen sie das Glas heraus, geben das Neemöl und das ätherische Öl dazu und rühren alles kräftig um.

Testen sie das Öl vor der Benutzung auf Verträglichkeit an einer Stelle in der Armbeuge. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



Variante speziell gegen Zecken: statt des Neemöls Schwarzkümmelöl verwenden. Auch für Tiere geeignet!



Mischung für die Duftlampe: Geben sie jeweils 3 Tropfen Lavendel – Öl, Pfefferminz- Öl, Eukalyptus Öl und Citronella-Öl in die Duftlampe.

