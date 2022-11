Natürlich schöne Winterhaut

Kälte und trockene Heizungsluft setzen der Gesichtshaut momentan sehr zu. Gönnen Sie ihr eine Auszeit mit reichhaltigen, selbst hergestellten Pflegeprodukten!

Gesichtswasser für trockene, gereizte Haut

Wo hilft's?

Bei trockener, gereizter Haut.

Das brauchen Sie:

Orangenblütenwasser 20 ml

Rosenwasser 20 ml

Melissenwasser 10 ml

So wird's gemacht:

Alle Pflanzenwasser in einer Flasche mit Sprayaufsatz mischen.

Anwendung und Haltbarkeit:

Auf die gereinigte Gesichtshaut sprühen und einziehen lassen. Das Spray hält im Kühlschrank ca. 4 Wochen.

Gesichtscreme

Wo hilft's?

Zur Pflege von trockener Haut.

Das brauchen Sie:

13 g Avocadoöl

4 g Sheabutter

5 g Tegomuls (das ist ein natürlicher Emulgator)

60 ml Hamameliswasser

12 Tropfen Grapefruitkernextrakt zur Konservierung

2 feuerfeste Glasgefäße

1 Thermometer bis 100 Grad C

1 Cremedose

1 Glasrührstab, (alternativ ein langer Metalllöffel)

So wird's gemacht:

Geben Sie für die sogenannte "Wasserphase" das Hamameliswasser, in ein Glasgefäß und stellen Sie es entweder in ein Wasserbad oder direkt auf die Herdplatte. Zum Kochen bringen. Anschließend auf 65-68 Grad C abkühlen lassen.

Geben Sie für die sogenannte "Fettphase" das Avocadoöl, die Sheabutter und das Tegomuls in das zweite Glasgefäß. Erhitzen Sie alles ganz sanft unter ständigem Rühren auf 65-68 Grad C. Prüfen Sie die Temperatur mit dem Thermometer nach!

Wenn beide Phasen die gleiche Temperatur haben (dabei muss man manchmal jonglieren, mal das eine nacherhitzen, mal das andere, das ist ganz normal, gießen Sie das Hamameliswasser in einem langsamen, gleichmäßigen Strahl und unter ständigem Rühren in die Fettphase.

Rühren Sie weiter, bis die Creme handwarm ist. Fügen Sie jetzt - wieder unter kräftigem Rühren - den Grapefruitkernextrakt hinzu. Wenn Ihnen das Rühren zu lange dauert, dann stellen Sie die Creme jetzt in ein kaltes Wasserbad, so geht es schneller.

Wenn die Creme völlig erkaltet ist, füllen Sie sie in ein desinfiziertes Cremedöschen. Deckel schließen und die Creme über Nacht in den Kühlschrank stellen, das macht sie sehr schön cremig.