Mexikanischer Weihnachtspunsch "Ponche navideno"

Zur Weihnachtszeit wird in Mexiko dieser beliebte Früchtepunsch aus frischen exotischen Früchten (Tejocote (Weißdornapfel), Guaven, Tamarinde, Hibiskusblätter) und verschiedenen Gewürzen gekocht. Der Punsch kann auch ohne Alkohol (Rum) getrunken werden, so freuen sich auch die Kinder an diesem leckeren Getränk. Die bunte Mischung der Zutaten, die als Stücke im Punsch serviert werden, besticht durch Aussehen und tollen Geschmack. Die Zutaten für diesen Punch kann man auch gut durch entsprechende deutsche Produkte aus dem Supermarkt ersetzen.

Koch/Köchin: Barbara Bjarnason Das Wasser mit den Zimtstangen und dem Hibiskustee aufkochen. Dann das Tamarindenmark, die Quitten, die getrockneten Äpfel die Pflaumen und die Rosinen und Vollrohrzucker je nach Geschmack auf sehr niederer Temperatur simmern, bis die Früchte weich sind. Zum Schluss den Guavensaft dazu geben. Je nach Lust und Laune wird Rum dazu gemischt.