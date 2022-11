Mehr leckere Pesto-Ideen

50 g Walnüsse | 1 Knoblauchzehe | etwas Meersalz | 5 g Pfefferkörner | 110 g frischer Estragon | 60 ml WalnussölWalnüsse in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Knoblauch schälen, würfeln und mit 2 Prisen Salz und den Pfefferkörnern in einem Mörser fein mörsern. Estragon abbrausen, trocken schütteln und die Blättchen abzupfen. Estragonblättchen fein hacken, zugeben und alles im Mörser zu einer feinen Paste verarbeiten. Walnüsse zugeben, so untermörsern, dass noch kleine Stückchen im Pesto vorhanden…

Getty Images Thinkstock - SWR Montage