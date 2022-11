Kein & Aber - Liebe zukünftige Lieblingsfrau Autor Michalis Pantelouris Verlag: Kein & Aber ISBN: ISBN: 978-3-0369-5772-2

Der Journalist Michalis Pantelouris wird nach vielen Jahren von seiner Ehefrau verlassen, sie bricht ihm das Herz. Seine beiden Töchter bleiben die größte Liebe in seinem Leben - aber kann es daneben möglicherweise irgendwann eine neue Lieblingsfrau geben? Er schreibt in seinen hier versammelten Kolumnen über das Ende einer Beziehung, über den erneuten Anfang, über das bis heute so komplizierte und dennoch wunderbare Miteinander, das ihn täglich vor Herausforderungen stellt. Selten hat ein Mann so offen und ehrlich, voller Selbstkritik und Humor über die eigenen Fehler geschrieben, über seine Wünsche und die Sehnsucht, eine neue Heimat zu finden, Wärme, Lachen, Gemeinsamkeiten. Er bietet damit im Winter ein Mittel gegen die Kälte, er macht Mut zur Romantik und gibt uns Hoffnung auf ein eigenes Happy End. Denn nach dem Winter, so viel ist für ihn sicher, kommt der Frühling, Sonne, Licht und ganz gewiss dann auch irgendwann wieder die Liebe...