Dr. Lothar Zimmermann, Arzt und SWR Redakteur, informiert Sie über Lebensmittelallergien.

Allergie und Weihnachtszeit - gibt es da einen Zusammenhang?

Weihnachtszeit ist Backzeit und es macht natürlich Spaß, Weihnachtsgebäck zu verschenken oder zu tauschen. Nur: Was steckt in den Plätzchen eigentlich drin? Das wird vielleicht nicht verraten, da es ein geheimes Rezept der Großmutter ist, aber für Allergiker können in den Kekse für sie gefährliche Allergene stecken. Haselnüsse, Walnüsse, Erdnüsse, Eier und Milch können Bestandteile von Gebäck sein - und für Nahrungsmittelallergiker kann der Biss in den Keks lebensgefährlich werden, wenn er nicht die Bestandteile kennt.

Eine Lebensmittelallergie ist keine Lappalie, sie kann von einer Haut- oder Schleimhautrötung oder einer Quaddel bis hin zu Verdauungsbeschwerden, Atemnot, einem Blutdruckabfall und dann zu einer lebensbedrohlichen Situation führen. Wenn ich bereits weiß, dass ich auf ein bestimmtes Lebensmittel allergisch reagiere, kann und muss ich immer nachfragen, was für Zutaten in ihm stecken. Im Zweifel heißt das dann immer: Weglassen. Das Problem dabei ist, nicht immer kann man den Auskünften anderer trauen.

Man hat ja den Eindruck, die Menschen werden immer allergischer, stimmt das?

Ja, das stimmt. Warum das so ist, das weiß man nicht ganz genau. Es wird vermutet, dass neben unseren Genen, Umweltfaktoren, der ausgeübte Beruf und auch unsere Psyche dafür mitverantwortlich sind.

Gibt es Ihrer Meinung nach viele unerkannte Lebensmittelallergien, die die Menschen quälen?

Es ist auffällig, dass heute mehr Menschen als früher davon überzeugt sind, manche Lebensmittel nicht zu vertragen oder auf sie allergisch zu reagieren. Sicher wissen wir heute mehr darüber und auch die Diagnostik ist besser. Daher werden viele Allergien und Unverträglichkeiten auch besser erkannt. Aber auch unser Lebensstil ist anders. Wer merkt, dass es ihm nach Verzehr von bestimmten Produkten nicht gut geht, sollte das abklären lassen. Denn wie gesagt, wenn sich eine Lebensmittelallergie entwickelt hat, kann diese lebensgefährlich werden. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht alle zu Kranken werden. Nicht jedes Unwohlsein nach dem Essen ist eine Lebensmittelallergie oder –unverträglichkeit. Nur ca. drei Prozent der Bevölkerung reagieren auf ein Lebensmittel, aber ein Drittel der Bevölkerung glaubt, Lebensmittelallergiker zu sein.

Was hat es mit den sogenannten Kreuzallergien auf sich?

Wer zum Beispiel Birkenpollenallergiker ist, bekommt nach dem Genuss von Äpfeln häufig ein Kribbeln im Mund und die Schleimhäute werden rot. Das ist dadurch zu erklären, dass die Allergene der Birkenpollen und von Äpfeln sehr ähnlich sind. Wer das weiß, muss dennoch nicht ganz auf Äpfel verzichten. Manchmal reicht schon schälen, denn viele Allergene sitzen direkt unter der Schale. Apfelkuchen ist meist kein Problem, denn durch das Backen oder Kochen werden die Allergene so verändert, dass sie keine Reaktionen im Körper mehr auslösen. Aber eine Allergie gegen Birkenpollen kann auch mit einer Kreuzreaktion auf Walnüsse oder Mandeln verbunden sein.

Kann man sich bei Lebensmittelallergien auch desensibilisieren, so wie beim Heuschnupfen?

Theoretisch ja, aber leider ist das sehr aufwändig und in der Praxis daher sehr selten. Denn man muss zunächst unter ärztlicher Aufsicht den Betroffenen das Nahrungsmittel verabreichen, solange bis sich der Körper daran gewöhnt. Es gibt einzelne Studien dazu, aber so eine Therapie ist nicht ungefährlich und wird nur selten durchgeführt. Es hilft in der Regel nur, das auslösende Allergen konsequent zu meiden und für den Fall eines allergischen Schocks ein Notfallset dabei zu haben.

Die Allergieverordnung ist jetzt ein Jahr alt - hat sie für die Betroffenen etwas gebracht? Was könnte noch geschehen oder wäre wünschenswert?

In jedem Fall erfahren wir heute viel mehr über die Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln als früher. Das heißt, für Allergiker ist das Leben sicherer geworden. Wichtig wäre, dass Mitarbeiter, die Lebensmittel verkaufen, verarbeiten oder auch im Restaurant an den Tisch bringen, sich gut mit Lebensmittelallergien auskennen und im Zweifel selbst auf für den Allergiker sichere und ungeeignete Lebensmittel hinweisen können. Daneben muss natürlich sicher gestellt sein, dass Nahrungsmittel nur das enthalten, was sie enthalten sollen und nicht irgendwelche andere Substanzen in sie gelangen, die nicht hinein gehören. Ein Stück Nuss kann in einer Bäckerei schnell in ein anderes Produkt gelangen, für das es nicht gedacht ist, wenn der Bäcker nicht aufpasst.