Kunstfasern und praktische Tipps zu Woll-Pflege

Kunstfasern (Chemiefaser)

Es existiert eine sehr große Anzahl Handelsnamen und ehemaliger Handelsnamen, die durchweg bekannter sind als ihre chemische Zusammensetzung. Die meisten Chemiefasern sind Polymere und ein Polymer ist eine chemische Verbindung. Die Hauptlieferanten von Kunstfasern sitzen in China (Rang1), Taiwan (Rang2), USA (Rang3) und Südkorea (Rang4).

Fasern aus natürlichen Polymeren (Zellulose Fasern): Zellulose ist ein pflanzlicher Zellstoff. Aus dem zunächst unverspinnbaren Rohstoff wird durch chemische Prozesse Viskose oder Acetat gewonnen. Wichtige Eigenschaften aller Zellulosefasern sind Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einwirkungen und gute Waschbarkeit, auf der anderen Seite geringe Wärmehaltung und Neigung zum Dehnen.

Viskosefasern, kurz Viskose oder Zellwolle, sind Chemiefasern, die vom Grundstoff Zellulose ausgehend, über das Viskoseverfahren industriell hergestellt werden. Die chemische Zusammensetzung der Viskosefasern gleicht der von Baumwolle. Für die Textilindustrie wird Viskose zu einem Endlosfaden versponnen. Durch die Bearbeitung der Zellulose im Viskoseverfahren können – im Gegensatz zum Naturprodukt Baumwolle – die Charakteristika der Faser (Farbe, glänzendes oder mattiertes Aussehen, Faserlänge, -dicke und -querschnitt) variiert werden. Viskose ist eine natürliche Kunstfaser.

Bambus besteht aus langen fasrigen Zellulosesträngen, die aus dem Stamm gewonnen und zu feinem Garn gesponnen werden können. Der direkte Einsatz dieses Garns in Textilien ist aber unüblich, natürliche Bambusfasern kommen lediglich für grobe Textilien in Frage. Die heute vielfach produzierten "Bambus-Textilien" bestehen aus Viskosefaser. Hierbei dient Bambus als Rohstoff für die daraus gewonnene und zur Viskosefaser weiterverarbeitete Cellulose.

Fasern aus synthetischen Polymeren: Synthetische Fasern sind aus Kohle oder Erdöl hergestellt. Die Fasern entstehen durch chemische Reaktionen verschiedener Elemente. Sie sind wie zellulosische Fasern "endlos" lang und weichen von der einmal gewählten Struktur nicht ab. Man kann Sie aber beliebig Verändern, das heißt z.B. glänzend oder matt, glatt oder gekräuselt spinnen.

Polyester sind Polymere mit Esterbindungen in ihrer Hauptkette. Zwar kommen auch in der Natur Polyester vor, doch heute versteht man unter Polyester eher die große Familie synthetischer Polymere (Kunststoffe), zu denen die viel verwendeten Polycarbonate und vor allem das Polyethylenterephthalat (PET) gehören. Polyester zeigen vielseitige Eigenschaften und nehmen deshalb eine Spitzenposition unter den synthetischen Fasern ein. Die Polyesterfaser ist sehr reiß- und scheuerfest und nimmt kaum Feuchtigkeit auf. (WIKI)

Polyamid (PA) ist sehr elastisch und knittert wenig. Polyamid lässt sich durch Hitze dauerhaft verformen, dies wird beim Thermofixieren ausgenutzt.

Die hauptsächliche Verwendung besteht in Polyacryl für Textilien, die üblicherweise aus Polyacrylnitril und Polymethylmethacrylat bestehen. Die Fasern sind zumeist texturiert und weisen somit eine hohe Bauschigkeit auf, wodurch die Textilien einen wollartigen Charakter aufweisen und warm, weich und knitterarm sind. Deshalb wird Polyacryl bei Pullovern, Pelzimitationen und Decken eingesetzt, wobei es oft mit Baumwolle oder Wolle gemischt, aber auch allein verarbeitet wird. Die Faser ist hitzeempfindlich und darf daher bei maximal 40 °C gewaschen.

Unterschied zwischen Wollfasern und Kunstfasern (Chemiefaser)

Obwohl die Chemie der Natur immer näher kommt und auch das Ziel der Kunstfaserherstellung ist, die Naturfaser zu kopieren, lassen sich allgemein immer noch folgende Unterschiede zwischen Wolle und Kunstfasern erkennen:

Wolle wirkt temperaturausgleichend nimmt Schweiß auf, ist luftdurchlässig und wärmeintensiv. "Superwash" ausgerüstete Wolle kann schonend maschinell gewaschen werden. Naturfasern sind sehr hautfreundlich und bieten einen hohen Tragekomfort.

Kunstfasern sind besonders strapazierfähig und größtenteils waschmaschinenfest. Sie lassen sich leichter pflegen und trocknen schnell. Chemiefasern sind meist auch preisgünstiger.

bei der Mischung von Naturfasern und Kunstfasern kommen sowohl der Tragekomfort der Naturfasern als auch die Pflegeeigenschaften der Kunstfasern zur Geltung.

Praktische Tipps

Wann darf mein Wollpullover in die Waschmaschine?

Mit der "Superwash"- Ausrüstung gelang es den Fachleuten, Wollfasern auch maschinell waschbar zu machen (im Schonwaschgang bei 30 Grad) und zwar ohne, dass die Wolle filzt oder ein natürlicher Vorzug verloren geht. Dazu war die Oberfläche der Fasern vorsichtig zu glätten, damit die einzelnen Schuppen der natürlichen Haarstruktur nicht mehr haken konnten. Man kann dies auf 2 Arten erreichen:

Basolan Ausrüstung: Die Wollfasern werden durch einen chemischen Film geglättet und können daher nicht mehr verfilzen. Die Ausrüstung ist sehr beständig aber nicht permanent.

Superwash Ausrüstung: bei der Superwash Ausrüstung werden die Wollschuppen chemisch entfernt.

Was passiert beim Filzen?

Nicht immer ist das (Ver-)Filzen unerwünscht: Beim Filzen werden die einzelnen Fasern der Wolle bzw. die schuppenförmige Oberfläche durch Bearbeitung (Walken) ineinander verhakt. Daraus entsteht dann eine feste "Platte", deren Fasern sich nicht mehr voneinander trennen lassen und so eine besonders stabile, dichte und strapazierfähige Oberfläche bilden mit hervorragender Wärmeleistung. Besonders für Filzhausschuhe werden gerne naturbelassene Schurwollgarne verwendet.

Warum Sockenwolle für Socken?

Am besten verwenden Sie für Ihre selbstgestrickten Socken auch ein "klassisches" Sockengarn. Socken werden häufig gewaschen und die spezielle Sockengarnmischung, die in der Regel aus einem superwash-ausgerüsteten Schurwollanteil (75%) und einem Polyamidanteil (25%) besteht, garantiert, dass Sie Ihre Socken häufig in der Maschine waschen können.

Der Polyamidanteil macht das Garn besonders strapazierfähig, schützt vor Pilling und zu schnellem Abrieb. Eine besondere "superwash" Ausrüstung der Schurwolle gewährleistet, dass die Socken in der Waschmaschine nicht filzen und oft sogar Trockner geeignet sind. Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben auf der Banderole (Garnumband).

Aber es gibt auch ganz luxuriöse Garnmischungen für Socken, mit edlen Fasern wie Seide, Alpaka oder auch Kaschmir – diese Garne bzw. Socken sind dann nicht ganz so strapazierfähig & langlebig, dafür aber ein kleines Stück Luxus und auch ideal zu Hause als "Kuschelsocke" verwendbar. Bitte beachten Sie bei diesen Mischungen ganz besonders die Pflegehinweise auf der Banderole, oft können diese Garne nicht in der Maschine gewaschen werden.

(Nicht nur) fürs Baby - OEKO- TEX® Standard & GOTS Zertifikat

Außer Angoragarnen können Sie im Prinzip auch fürs Baby das Garn verarbeiten, das Ihnen gefällt. Aber da Babysachen häufiger gewaschen werden, empfehlen sich maschinenwaschbare Garne, die idealerweise besonders hautfreundlich und schadstoffgeprüft sind. Fragen Sie im Zweifel, ob das gewünschte Garn die OEKO- TEX® Standards erfüllt und damit frei von gesundheitsschädlichen und allergieauslösenden Inhaltsstoffen ist. Geprüfte Farb- und Speichelechtheiten geben gewähren weiter Sicherheit.

Nachhaltigkeit ist natürlich nicht nur ein Thema bei der Kleinkindbekleidung, Öko-Zertifizierungen gibt es inzwischen auch in fast unüberblickbarer Menge – das GOTS Zertifikat ("Global Organic Textile Standard") gilt als eine der anerkanntesten ökologischsten Zertifizierungen weltweit und bezieht sich auf alle Produktionsschritte – vom Faseranbau / Tierhaltung, über die Arbeitsbedingungen bis zum fertigen Produkt!