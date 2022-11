Kommissar Dupins Lieblingsgerichte

per Mail teilen

Kiepenheuer & Witsch - Bretonisches Kochbuch Autor Bannalec, Jean-Luc Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-04792-9

Kriminell kulinarisch - so könnte man wohl das passend zur sehr beliebten und inzwischen bereits verfilmten Krimiserie rund um den französischen Ermittler Dupin veröffentlichte Kochbuch zusammenfassen. Der Autor Jean-Luc Bannalec lässt seinen Hauptcharakter stets im real existierenden Restaurant L'Amiral im Örtchen Concarneau speisen und gemeinsam mit dessen Inhabern, Catherine und Arnaud Lebossé, entwickelte er das sehr professionell gestaltete Kochbuch. Die Rezepte sind sehr vielseitig und so klar beschrieben, dass man unabhängig von Erfahrung und Küchenstand nachkochen kann - die Bilder wecken zudem die sofortige Lust auf eine Fahrt nach Frankreich und man meint beim Genießen fast, die dazugehörige Meeresbrise der bretonischen Küste mitzuschmecken! Aber im Gegensatz zu den begleitenden Krimis stirbt in diesem Buch nur einer: der Hunger!