Knoblauchtrunk

Knoblauch hat eine Vielzahl medizinisch wirksamer Inhaltsstoffe, allen voran das Allicin. Es sorgt nicht nur für den typischen Geruch, sondern tötet auch Bakterien und verbessert die Fließeigenschaft des Blutes. Es gibt sogar Hinweise, dass Allicin freie Radikale fängt.

Entfernen Sie die Enden der Zitronen und schneiden Sie die Früchte dann in dicke Scheiben. Die Knoblauchzehen schälen. Pürieren Sie die Zitronenscheiben mit den gehäuteten Knoblauchzehen im Mixer zu Mus. Geben Sie das Zitronen-Knoblauch-Mus in einen Topf, fügen Sie 1 Liter kaltes Wasser hinzu und lassen Sie alles einmal kurz aufkochen. Nehmen Sie den Topf vom Herd. Füllen Sie die heiße Flüssigkeit langsam in eine Flasche und verschließen Sie diese sofort.