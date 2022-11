Kleines Kerzen-ABC

per Mail teilen

Kerzenzeit! Wir klären, worauf es bei Kerzen ankommt und wie wir das warme Licht am besten genießen können.

A

Abbrennen

Kerzen, insbesondere die größeren, sollten immer so lange brennen, bis die komplette Oberfläche aufgeschmolzen ist. Brennt man immer nur kurz ab, dann kann es einen Hohlbrand geben, d.h. der Rand wird immer dicker und es brennt sich ein immer dünner werdender Kegel nach unten ein. Das führt dann irgendwann zu Sauerstoffmangel und zum Rußen.

Bei Teelichten sollte man ebenfalls möglichst selten löschen, da das immer eine Belastung für den sehr dünnen und empfindlichen Docht ist. Löscht man zu oft, lässt sich der Docht manchmal nicht mehr anzünden.

Ausblasen

Besser nicht, dabei qualmt die Kerze viel zu viel nach, lieber den Docht mit einer Pinzette in das Wachs tauchen.

B

Bienenwachskerzen

Im letzten Jahr hat Bienenwachs etwa sechs- bis achtmal mehr gekostet als andere Rohstoffe. Bienenwachs ist ein Stoffwechsel der Honigbiene und mittlerweile sehr knapp. Es hat eine höhere Viskosität als die anderen Rohstoffe, deshalb braucht man auch dickere Dochte.

Biokerzen

Richtige Biokerzen dürfen nur Komponenten enthalten, die nach den Kriterien des ökologischen Landbaus hergestellt wurden. Das ist aber nur selten der Fall. Oft wird eine Kerze schon dann als Biokerze bezeichnet, wenn sie aus nachwachsenden Rohstoffen oder Abfallstoffen wie Frittierfett hergestellt wurde.

D

Dochtlänge

Sollte bei 10 bis 15 mm liegen, bei einem längeren Docht fängt die Kerze an zu rußen.

Duftkerzen

Bei Allergien muss man zwei Fälle unterschieden:

Ein Mensch reagiert bisher noch nicht allergisch auf einen Stoff. Um eine solche Allergie erstmalig auszulösen, muss er einerseits empfindlich für diesen Stoff sein und andererseits einer vergleichsweise hohen Dosis ausgesetzt sein. Ein Mensch reagiert bereits allergisch, weil er die Stufe oben bereits hinter sich hat. Auch dann flammt die allergische Reaktion aber erst dann auf, wenn er einer entsprechenden Dosis ausgesetzt ist, die allerdings niedriger als die in Fall 1 ist.

Die Konzentration von möglicherweise allergieauslösenden Duftstoffen in Kerzen ist bei Weitem nicht hoch genug, um eine Allergie zu verursachen (1. Fall). Um die empfindlich reagierenden Menschen aber davor zu schützen, dass bei ihnen eine bereits vorhandene Allergie wieder ausgelöst wird, müssen auf dem Etikett von Kerzen, wie bei anderen Verbraucherprodukten auch, mögliche Allergene ab einem bestimmten Gehalt namentlich genannt werden. So haben Allergiker die Möglichkeit, die Finger von Kerzen mit Inhaltsstoffen zu lassen, gegen die sie allergisch reagieren wenn die Dosis hoch genug ist. Diese Kennzeichnungsgrenzen sind rechtlich bindend und so gewählt, dass darunter keine Allergie ausgelöst werden kann.

Sie sehen also, Duftkerzen sind hier ganz transparent gekennzeichnet, so dass jeder die Wahl hat und sich vor dem Kauf informieren kann. Empfindliche Menschen können also gezielt Produkte auswählen, mit denen sie keine Probleme haben. Demzufolge sind Duftkerzen auch nicht schädlich, schließlich haben die Hersteller ja auch kein Interesse daran ihren Kunden zu schaden.

F

Farben

Gegossene Kerzen sind in der Regel durchgefärbt, denn hier muss man den Farbstoff bereits dem flüssigen Wachs zugeben. Werden Kerzen gepresst, dann hat man in der Regel einen ungefärbten Kerzenkörper. Will man ihm eine Farbe geben, dann taucht mit ihn mehrmals in ein Bad mit flüssigem, gefärbtem Wachs.

Für den Abbrand macht das allerdings keinen Unterschied.

G

Gütezeichen

Bei Kerzen gibt es eigentlich nur zwei ernstzunehmende Gütezeichen, das RAL Gütezeichen Kerzen und das Nordic Ecolabel. In Deutschland ist allerdings nur das RAL Gütezeichen von Bedeutung.

Das RAL Gütezeichen Kerzen gibt es seit etwa 20 Jahren und es wird hauptsächlich in Deutschland und den Nachbarländern angetroffen. Es wurde zur besseren Verbraucherorientierung geschaffen, damit man sich bereits beim Kauf für eine hohe Qualität entscheiden kann und nicht erst beim Abbrennen sieht, ob man eine gute Kerze gekauft hat.

Es setzt sich aus drei Teilen zusammen - den Anforderungen an die Kerzenrohstoffe, den Anforderungen an das Brennverhalten und einem kontinuierlichen Überwachungssystem.

Anforderungen an die Rohstoffe:

Hier kann man eigentlich zwei Hauptbeweggründe unterscheiden. Zum einen sollen die Rohstoffe natürlich keine Schadstoffe enthalten, die beim Abbrand zu unerwünschten Emissionen führen können. Zum anderen müssen sie sich aber auch für die Kerzenherstellung eignen und sollen schön aussehen und nicht zu stark riechen.

Anforderungen an das Brennverhalten:

Grundsätzlich sollen alle Kerzen einen ruhigen, gleichmäßigen Abbrand ohne sichtbares Rußen und ohne Tropfen zeigen. Nach dem Löschen darf der Docht nur kurz Nachrauchen. Selbstverständlich muss auch die angegebene Brenndauer eingehalten werden.

Für bestimmte Kerzenarten gibt es auch noch speziellere Anforderungen. So dürfen beispielsweise Teelichte nach dem Abbrand nur einen kleinen Wachsrückstand übriglassen und bei Gläserkerzen darf der Behälter durch den Abbrand nicht beschädigt werden.

Kontinuierliche Überwachung:

Ein ganz wichtiger Aspekt beim RAL Gütezeichen Kerzen ist, dass eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert wird. Deshalb müssen die Hersteller, die ein Gütezeichen nutzen, eine laufende produktionsbegleitende Eigenüberwachung durchführen und dokumentieren. Einmal im Jahr findet eine Fremdüberwachung durch einen unabhängigen Sachverständigen statt, der die Unterlagen der Eigenüberwachung prüft und Proben entnimmt, die dann anschließend in einem unabhängigen Labor geprüft werden. Nur wenn alle Kriterien erfüllt werden, darf das Gütezeichen geführt werden.

P

Paraffin

Viele Jahre lang waren fast alle Kerzen aus Paraffin, denn es ist einerseits ein hervorragender Rohstoff für die Kerzenherstellung und andererseits vergleichsweise günstig. Letzteres hat sich in den letzten 10 Jahren allerdings geändert. Durch die Umstellung der Raffinerietechnik auf effizientere Verfahren wird immer weniger Paraffin produziert - oder zumindest Paraffin in der für die Kerzenherstellung notwendigen hohen Qualität. Durch die Verknappung ist auch der Preis gestiegen, so dass Paraffin mittlerweile der teuerste (Massen-)Rohstoff für die Kerzenherstellung ist. Viele Kerzenhersteller sind daher mittlerweile dazu übergegangen, Kerzen aus reinem Paraffin entsprechend auszuloben.

Um der Knappheit und dem höheren Preis zu begegnen, setzen die Kerzenhersteller mittlerweile wieder mehr von zwei älteren Rohstoffen ein, die schon vor der Paraffinära verwendet wurden - Fett und Stearin. Der prozentuale Anteil der verschiedenen Rohstoffe an der Kerzenherstellung schwankt zwar stark, aber momentan würde ich ihn bei etwa 50% Paraffin und 50% Fetten und Stearin sehen.

Paraffin ist ein Nebenprodukt der Erdölverarbeitung. Stellen Sie sich aber bitte keine tiefbraune Masse vor, denn das Paraffin muss sehr rein sein, damit es in Kerzen mit ihrem empfindlichen Docht funktioniert. Zumindest das Paraffin in Kerzen mit dem RAL Gütezeichen muss aufwendig gereinigt werden und man erhält ein reinweißes, fast geruchloses Produkt (sog. vollraffiniertes Paraffin), das man auch bedenkenlos zum Verpacken von Lebensmitteln wie Käse verwenden kann.

Solange sie entsprechend reine Brennmassen einsetzen, macht es beim Abbrand keinen Unterschied - Kerzen aus allen Brennmassen geben Verbrennungsprodukte nur in solch niedrigen Konzentrationen ab, dass sie auf keinen Fall schädlich sind. Einen viel größeren Einfluss auf eine mögliche Schadstoffemission hat, ob die Kerze mit ruhiger, nichtrußender Flamme brennt, denn dann ist die Verbrennung nahezu vollständig. Erst wenn die Flamme sichtbar rußt (z.B. durch Zugluft, einen zu hohen Docht oder Rand, oder einfach weil man eine schlechte Kerze gekauft hat), steigen auch die Emissionen an. Deshalb hat der Verbraucher einen ganz großen Einfluss darauf, dass die Kerze sauber brennt.

S

Stearinkerzen

Stearin ist ein Folgeprodukt von Fetten. Fette sind sogenannte Triglyceride. Durch eine Spaltung (Verseifung) werden die Triglyceride in flüssiges Glycerin und feste Fettsäuren gespalten - und es sind diese Fettsäuren, die man unter Stearin versteht. Stearin ist deutlich härter als Paraffin, deshalb wird es vorwiegend zur Herstellung von formstabilen, freistehenden Kerzen verwendet, wie z.B. Spitzkerzen, Stabkerzen, Stumpenkerzen. In den skandinavischen Ländern ist der Anteil an Stearinkerzen traditionell bedingt wesentlich höher.

T

Teelichte

Teelichte sind eine spezielle Kerzenart, die früher vorwiegend zum Warmhalten von Getränken und Speisen eingesetzt wurden. Heutzutage werden sie allerdings meist zur Illumination verwendet, denn sie sind günstig und tropfen nicht. Allerdings brennen sie auch mit einer wesentlich kleineren Flamme als andere Kerzen.

Teelichte haben einen typischen Durchmesser von 38-39 mm und einen Behälter aus Aluminium oder Kunststoff (Glas, Keramik, etc. sind weniger üblich). Teelichte mit dem RAL Gütezeichen müssen mindestens 4 Stunden brennen und dürfen nur einen geringen Rest unverbrannten Wachses übrig lassen. In Europa werden schätzungsweise jedes Jahr 15 Milliarden Teelichte verbraucht.

Es gibt auch sog. Maxilichte, die größer sind (ca. 58-60 mm Durchmesser) und oft mit Teelichten verwechselt werden. Diese Maxilichter dürfen aber auf keinen Fall in Stövchen zum Warmhalten von Speisen und Getränken verwendet werden, da sie eine wesentlich größere Flamme und Wärmeentwicklung haben und zum Zerspringen der Gefäße führen können. Wenn es aber um eine schöne Atmosphäre geht, können sie statt Teelichten genommen werden, denn sie haben eine deutlich größere und hellere Flamme. Deshalb werden sie auch immer beliebter.