Kerzen kaufen und pflegen

Die Hochsaison für Kerzen beginnt, das Angebot ist riesig. Wie finde ich Kerzen guter Qualität, die nicht rußen oder Schadstoffe freisetzen? Wie gehe ich mit meinen Kerzen um, um möglichst viel Freude damit zu haben?

Tipps zur Kerzenpflege

Um ein einseitiges Abbrennen zu verhindern, sollten Sie unbedingt Zugluft vermeiden.

Beim Anzünden einer neuer Kerze und wenn die Kerze stark rußt, sollten Sie den Docht auf eine Länge von ca. 1 cm kürzen.

Falls Sie aus Versehen den abgebrannten Docht abgebrochen haben, ist dies nicht weiter schlimm. Erhitzen Sie einfach den inneren Teil der Kerze ein wenig und kippen das flüssige Wachs ab.

Wenn beim Abbrennen ein hoher Rand entstanden ist, sollten Sie diesen unbedingt abschneiden. Dies geht am besten mit einem Küchenmesser, wenn das Wachs noch warm und weich ist.

Kerzen immer wenigstens so lange brennen lassen, bis der Brennteller bis zum Rand hin flüssig geworden ist. So verhindern Sie eine Tunnelbildung.

Achten Sie darauf, dass der Brennteller nicht mit Docht- oder Streichholzresten verunreinigt ist. Diese könnten sich plötzlich entflammen.

Um die Haltbarkeit von Kerzen zu verlängern, können Sie diese einfach im Eisfach lagern. Sie brennen dadurch viel langsamer ab als „gewöhnliche“ Kerzen. Optimal ist es, wenn Sie die Kerzen einen Monat oder länger einfrieren. Hier gilt die Faustregel: Je länger, desto besser.

Am besten pusten Sie Kerzen nicht einfach aus, sondern tauchen den Docht für einen kurzen Moment in das flüssige Wachs. Anschließend den Docht wieder aufrichten. So entsteht kein unangenehm riechender Rauch. Weitere Vorteile bei dieser Methode: die Kerze lässt sich beim nächsten Mal leichter anzünden und der Docht kann in erkaltetem Zustand nicht abbrechen.

Wer mehrere Kerzen nebeneinander anzündet, sollte sie im Abstand von mindestens zehn Zentimetern aufstellen, sonst verformen sie sich gegenseitig.

Worauf sollten Sie beim Kerzenkauf achten?

Hochwertige Kerzen haben ihren Preis. Dies liegt zum großen Teil an der guten Wachsqualität. Denn hier gibt es durchaus Unterschiede. Wenn Sie in Deutschland Kerzen kaufen, bestehen diese meistens aus Paraffin. Paraffin wird aus Erdöl hergestellt und ist vergleichsweise preiswert. Allerdings gibt es auch hier Qualitätsunterschiede. Schlechtes, sehr billiges Paraffin enthält mitunter gesundheitsgefährdende Rückstände aus dem Herstellungsprozess und brennt nicht sauber ab. Schlechtes Paraffin kann sogar Krebs erregende Stoffe an die Raumluft abgeben. Rußende Kerzen sind oft ein Zeichen für eine schlechte Wachsqualität.

Gute Paraffinkerzen brennen gleichmäßig ab und entwickeln keinen oder kaum Ruß. In Deutschland kaum verbreitet sind Stearinkerzen. Stearin ist ein pflanzliches, sehr hochwertiges Wachs, das langsam und gleichmäßig abbrennt.

Wirklich hochwertige Kerzen werden aus echtem Bienenwachs hergestellt. Bienenwachskerzen sind ein Naturprodukt, sie sind schadstofffrei und brennen besonders lange. Hier beim Kauf unbedingt darauf achten, dass die Kerzen auch wirklich aus 100 % Bienenwachs bestehen. Bei konventionell herstellten Bienenwachskerzen kann das Wachs auch mit günstigem Paraffin gestreckt sein.

Wenn Sie farbige Kerzen kaufen möchten, haben Sie die Wahl zwischen durchgefärbten und solchen mit einem Farbmantel. Farbmantelkerzen sind innen weiß und nur außen mit einem farbigen Wachs überzogen. Solange die Ummantelung aus Wachs besteht, sind dies durchaus hochwertige Kerzen. Durchgefärbte Kerzen sind sehr viel teurer und natürlich optisch viel schöner, erstklassige Kerzen sind daher immer durchgefärbt. Abzuraten ist von besonders billigen Kerzen mit Lacküberzug. Besonders goldene und silberne Kerzen sind häufig lackiert. Dabei werden nicht immer Stoffe verwendet, die auch gesundheitsverträglich sind. Die Schadstoffbelastung beim Abbrennen solcher Kerzen ist auf jeden Fall deutlich höher.

Duftkerzen sind im Prinzip eine schöne Sache. Sie verbreiten einen wohligen Duft in der Wohnung und sind daher sehr beliebt. Achten Sie beim Kauf jedoch auf Qualität. Manche Duftstoffe stehen im Verdacht, Allergien und chronische Atemwegserkrankungen zu begünstigen. Besonders empfehlenswert sind hier Biokerzen mit natürlichen ätherischen Ölen.

Selbstlöschende Kerzen

Selbstlöschende Kerzen sind mit einer Durchbrandsperre versehen. Eine im Kerzenboden eingepresste Aluscheibe verhindert wirksam das Übergreifen der Flamme auf das unter der Kerze befindliche Gesteck oder Material, z.B. die Tischdecke. Wenn die Kerze vollständig abgebrannt ist, kippt der Docht auf die Aluscheibe und erlischt im noch flüssigen Wachs.

Selbstlöschende Kerzen sind besonders für Adventsgestecke und den Weihnachtsbaum ratsam.

Gütesiegel

Aus welchen Bestandteilen eine Kerze genau besteht, kann man ihr nicht ansehen. Ein Hinweis auf die Qualität ist das RAL-Gütezeichen. Dieses Zeichen bekommen nur Kerzen, welche die Dekra geprüft hat. Im Auftrag der Gütegemeinschaft Kerzen, in der sich 28 Kerzenhersteller zusammengeschlossen haben, testet sie die verwendeten Materialien, das Aussehen, das Brennverhalten, die Tropffestigkeit, das Rußverhalten und das Nachglühen des Dochts.