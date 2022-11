Katzen- Kurzporträts

Schottisch Faltohr (rechts) Geklappte Ohren und runde Augen - sie spricht das Kindchenschema an. Sie hat ein anhängliches Wesen und ist bekannt für ein breites Repertoire an Miau und Schnurgeräuschen, sowie Schlafen in Rückenlage. Bei inkorrekter Verpaarungen können Skelettprobleme auftreten.

imago -