Wer im Garten Heilkräuter angepflanzt hat, kann sich doppelt freuen, hat er doch seine eigene Naturapotheke vor der Haustüre. Heilpraktikerin Melanie Wenzel gibt Tipps zu Johanniskraut und Holunder.

Johanniskrautöl

Wo hilfts?

Bei Verbrennungen, stumpfen Verletzungen, Sonnenbrand und schmerzenden Gelenken und Rückenschmerzen.

Kräuter-Kurzinfo:

Johanniskraut Ursula Stumpf -

Johanniskraut ist berühmt für seine antidepressive Wirkung. Äußerlich angewandt, tötet es Bakterien ab und kurbelt den Heilungsprozess der Haut an. Johanniskrautöl ist ein ausgezeichnetes Wund- und Massageöl. Es ist eine der ältesten und am besten untersuchten Heilpflanzen.

In letzter Zeit ist Johanniskraut in die Schlagzeilen geraten, weil es die Wirkung der Pille herabsetzen soll. Wenn man recherchiert, findet man sehr unterschiedliche Meinungen, aber Fakt ist: die Wirkung der Pille kann tatsächlich geschwächt werden, wenn auch nur in sehr geringem Maße. Wer also Johanniskraut innerlich und gleichzeitig die Pille einnimmt, sollte auf jeden Fall Rücksprache mit seinem/r Gynäkologen/in halten.

Anwendung, Dosierung & Haltbarkeit:

Massieren Sie das Öl sanft in die betroffenen Hautpartien ein. Das kann man beliebig oft tun, oder bis der Schmerz verschwunden ist. Kühl und dunkel aufbewahrt hält es sich circa 1 Jahr.

Zutaten:

Eine Handvoll getrocknete Johanniskrautblüten und – Knospen oder die doppelte Menge frischer Blüten (besser!)

1 gutes, biologisches Pflanzenöl (Oliven-, Mandel- oder Jojobaöl)

1 sauberes, verschließbares Glas

1 dunkle Flasche

1 Sieb

1 Trichter

Herstellung:

Sie legen die Blüten und Knospen in das Glas und füllen in etwa das 10-fache an Öl darauf. Alle Blüten müssen von Öl bedeckt sein! Jetzt muss das Glas in die Sonne (am besten auf die Fensterbank) und fortan jeden Tag einmal kräftig durchgeschüttelt werden! Am besten wie beim Cocktail shaken, also oben und unten anfassen, dann kann nichts aus den Händen rutschen. Bitte täglich den Barmixer machen, 6 Wochen lang. Ja, etwas Geduld ist gefragt, aber dafür ist die Schüttelnummer ja auch echt einfach. Nach 6 Wochen hat sich das Öl blutrot gefärbt, sollte es jedenfalls, wenn alles nach Plan gelaufen ist. Jetzt also das Öl durch ein Sieb in eine dunkle Flasche abschütten. Die Blüten haben ihre Schuldigkeit getan und alle Inhaltsstoffe an das Öl abgegeben, sie werden nicht mehr gebraucht und können weggeworfen werden. Das Öl ist jetzt gebrauchsfertig.

Holunder-Honig-Sirup

Wogegen hilft's?

Bei fieberhaften Infekten.

Kräuter-Kurzinfo:

Holunderbeeren © Colourbox.com -

Holunder ist berühmt für seine Wirkung bei Erkältungen, Grippe und zur Steigerung der körperlichen Abwehr, was auch vom Bundesgesundheitsamt bestätigt wird. Außerdem gilt er als entzündungshemmend und wirkt schleimlösend bei bronchialen Infekten und Sinusitits. Der Saft der Beeren ist wegen seines hohen Vitamin C-Gehalts so beliebt.

Und das Beste ist, wenn er mit Honig eingekocht wird, wie in unserem Rezept, schmeckt er den Kindern auch noch!

Anwendung, Dosierung und Haltbarkeit:

Beim Beginn einer Erkältung oder bei Fieber sollte ihr Kind alle 2 bis 3 Stunden 1 Teelöffel Sirup langsam im Mund zergehen lassen. Die angebrochene Flasche sollte im Kühlschrank aufgehoben werden und hält sich knapp 6 Monate.

Zutaten:

200 Gramm Muttersaft vom Holunder (das ist der aus den ausgekochten Beeren gewonnene Saft. Man kann ihn selbst herstellen, es gibt ihn aber auch das ganze Jahr in Reformhäusern, Bioläden)

300 Gramm Bio-Honig

1 Topf

1 Kochlöffel

1 Einmachglas

1 Trichter

Herstellung