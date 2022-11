per Mail teilen

Johanniskraut ist schon lange für seine positive Wirkung auf die Psyche bekannt. Heilpraktikerin Melanie Wenzel zeigt, wie Sie ganz einfach eine Johanniskraut-Tinktur herstellen können.

Johanniskraut-Tinktur

bei nervöser Einschlafstörung, bei starker nervlicher Belastung und leichter depressiver Verstimmung.

Sie brauchen:

2 Hände voll getrocknetes Johanniskraut (am besten mehr Blüten als Blättern)

Hochprozentigen Alkohol, am besten klaren Schnaps mit 40 % Alkohol

Ein Einmachglas, verschließbar

Einen Kaffee- oder Teefilterbeutel

Eine dunkle Flasche

So geht's:

Füllen Sie das Johanniskraut in das Einmachglas und gießen Sie so viel Alkohol auf, dass alles gut bedeckt ist und "schwimmt". Stellen Sie das Glas an einen warmen Ort (gerne auf die Fensterbank) und lassen Sie die Tinktur ca. 4 Wochen stehen, wobei Sie das Glas täglich schütteln sollten.

Nach 4 Wochen seihen Sie die Tinktur durch den Kaffee- oder Teefilterbeutel ab und füllen ihn in die dunkle Flasche.

Nehmen Sie bis zu 2 mal täglich 10-30 Tropfen ein. Die Wirkung auf die Psyche baut sich relativ langsam auf, deshalb sollte die Anwendung über mindestens 2 Wochen erfolgen.

Vorsicht: Johanniskraut erhöht die Lichtempfindlichkeit der Haut und sollte deshalb nicht vor dem Sonnenbad angewendet werden!