Hätten Sie's gewusst?

4. Was ist, wenn die Portion zu klein ist?Steht in der Karte eine Größe, zum Beispiel der Durchmesser der Pizza, hat man einen Anspruch auf diese Größe des Gerichts. Ansonsten hat das Restaurant einen Spielraum, wie groß seine Portionen sind. Es gibt keine gesetzliche Regel, wie groß ein Schnitzel üblicherweise zu sein hat. Hier kommt es auch wieder auf den Ort an. So wird man in einem gehobenen Restaurant kleinere Portionen akzeptieren müssen als in einem gut bürgerlichen.