Mosaik - Heimat Autor Mälzer, Tim Verlag: Mosaik ISBN: ISBN: 978-3-442-39274-2

Jede Familie braucht ein Standardkochbuch, in dem klassische, deutsche Rezepte einfach und leicht zum Nachkochen für jeden Anlass zu finden sind. Tim Mälzer hat so ein Standardwerk geschafft, ebenso eine Erinnerung an die Gerichte unserer Eltern und Großeltern, und deren Ideen noch einmal modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Eine bunte, alltagsnahe Mischung für jeden Anlass und Geschmack aus allen Regionen Deutschlands - fürs gemeinsame Kochen mit der ganzen Familie oder aber für den kleinen Hunger.