Heilkräuter gegen Frühjahrsmüdigkeit

Auch wenn sich fast jeder auf den Frühling freut, die Tage wieder länger werden und die Sonne wieder öfter zum Vorschein kommt, die Frühjahrsmüdigkeit trübt ganz häufig unsere Euphorie ein wenig.

Knoblauch-Trunk

Zur Entgiftung, gegen Frühjahrsmüdigkeit

Kräuter-Kurzinfo:

Der Knoblauch hat eine Vielzahl medizinisch wirksamer Inhaltsstoffe, ganz besonders sei aber das Alliin erwähnt. Bei der Zerstörung der Zellstruktur des Knoblauchs, also etwa beim Zerquetschen oder Pressen, zu Allicin umgewandelt sorgt es nicht nur für den typischen Knoblauch-Geruch und die den Verzehr enthüllende Knoblauchfahne , sondern vor allem dafür, dass Bakterien abgetötet und die Fließeigenschaft des Blutes verbessert wird. Außerdem gibt es Hinweise, dass Allicin freie Radikale fängt und somit Krebserkrankungen vorbeugen kann. Die Zitrone enthält nicht nur jede Menge Vitamin C, wodurch das Immunsystem angekurbelt wird, sondern wir nutzen in diesem Rezept vor allem seine entgiftende Wirkung.

Anwendung, Dosierung und Haltbarkeit:

Trinken Sie morgens und abends ein Schnapsglas des Knoblauchtrunks. Im Kühlschrank aufbewahrt, hält er circa 2-3 Tage.

Das brauchen Sie:

Zutaten:

5 unbehandelte Zitronen

15 enthäutete Knoblauchzehen

1,5 Liter Wasser

Küchenutensilien:

1 Mixer

1 Trichter

1 große verschließbare Flasche

1 Brett

1 scharfes Messer

So wird's gemacht:

Entfernen Sie von den Zitronen Spitze und Ende, den Rest schneiden Sie in große Stücke. Füllen Sie die Zitronenstücke und die Knoblauchzehen in den Mixer und pürieren sie alles. So entsteht ein Mus. Fügen sie nun so viel Wasser hinzu, dass die Konsistenz nicht zu breiig und für sie gut trinkbar ist. Das dickflüssige Masse gießen Sie jetzt langsam in die Flasche und verschließen sie.

Frühlingstee

Gegen Frühjahrsmüdigkeit

Kräuter-Kurzinfo:

Sobald die ersten wärmenden Sonnenstrahlen wohlig das blasse Gesicht streicheln, möchte man Winter-Melancholie samt Winter-Speck abstreifen und die aufkommende Frühjahrsmüdigkeit gleich mit. Dafür brauchen wir Kräuter, die gerade frisch sprießen, den Stoffwechsel tüchtig ankurbeln, vor Vitaminen nur so strotzen und den Körper ordentlich entgiften. Und genau die gibt’s und dazu hier außerdem das passende Rezept!

Anwendung, Dosierung und Haltbarkeit:

Sie benötigen 1 Teelöffel von der Teemischung für 1 Tasse (circa 200 ml) Wasser. Lassen Sie den Tee zugedeckt 10 Minuten ziehen. Sinnvoll ist eine Frühjahrskur, bei der Sie über 3 Wochen täglich morgens und abends eine Tasse trinken. In der Teedose hält die Teemischung gut 1 Jahr.

Das brauchen Sie:

Zutaten:

15 Gramm getr. Löwenzahnblätter

15 Gramm getr. Brennesselblätter

15 Gramm getr. Veilchenblüten

15 Gramm getr. Ehrenpreisblätter

15 Gramm getr. Schlüsselblumenblüten

15 Gramm getr. Birkenblätter

Küchenutensilien:

1 Teedose

1 Teetasse

1 Teesieb

So wird's gemacht:

Füllen Sie alle Kräuter in die Dose, in der noch "Schüttelluft" bleiben muss und schütteln Sie sie kräftig, damit sich alles gut vermischt. Fertig!

Tipp: Dieser Tee ist auch ein optimaler Fastentee! Da sie damit entgiften und entschlacken, eignet er sich gut als Begleitung während einer Fastenkur.

Aromaöl gegen Frühjarsmüdigkeit

Kräuter-Kurzinfo:

Alle Kräuter bzw. Fruchtöle werden in der Aromatherapie eingesetzt, weil ihr Duft positive Wirkung auf das seelische Befinden hat. Mit diesem Rezept nutzen wir gleich 2 Effekte: Durch die ätherischen Öle, die über die Nase aufgenommen werden, schaltet das Gehirn auf hellwach. Und durch die Ohrmassage werden Reflexpunkte aktiviert, die die Konzentration steigern. So haben Sie alle Sinne beisammen, wenn es darauf ankommt.

Anwendung, Dosierung und Haltbarkeit:

Man beträufelt die Finger vor der Massage mit dem Öl - nicht zu viel nehmen, sonst fließt es Ihnen am Ohr runter! Wenn sie keine Massage-Zeit haben, können sie auch einfach nur an der Öl-Mischung riechen. Die Mischung hält ungefähr 1 Jahr.

Sie können beide Ohren gleichzeitig massieren.

Fangen Sie am Ohrläppchen an und kneten Sie es durch, bis es sich warm und gut durchblutet anfühlt. Nun gehen Sie langsam knetend den äußeren Ohrrand hoch bis Sie ganz oben angekommen sind. Eine Minute reicht schon aus, damit Ihr Ohr warm und der Geist rege ist!

Das brauchen Sie:

Zutaten:

2 ml Zypressen-Öl

1 ml Rosmarin-Öl

3 ml Grapefruit-Öl

2 ml Lemongras-Öl

Küchenutensilien:

1 kleine braune Flasche (10 ml)

1 kleiner Messbecher

1 kleiner Trichter

So wird's gemacht:

Füllen Sie nacheinander alle Öle in die braune Flasche (nutzen sie zum Abmessen den kleinen Messbecher) und schütteln Sie alles kräftig durch!

Tipp: Sie können auch 2 bis 3 Tropfen der Ölmischung in ihre Duftlampe geben. Der Effekt ist nicht so stark wie bei der Massage, aber der Duft ist sehr erfrischend!