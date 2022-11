Liebeskind Verlag - Graben Autor Cynan Jones Verlag: Liebeskind ISBN: ISBN: 978-3-95438-039-8

Der Walise Cynan Jones zeigt uns in seinem Kriminalroman "Graben" die dunklen Seite der Natur, all den Hass, die Wut und was aus einem Menschen werden kann, wenn er dem nachgibt, wir müssen kämpfen, immerzu. Er beschreibt nur und fällt selbst kein Urteil, er zeigt uns die eigene Nichtigkeit, ab und zu gibt er uns Hoffnung, wenigstens ein bisschen. Auf nicht einmal zweihundert Seiten beschreibt er das Schicksal zweier Männer und erzählt zeitgleich eine Fabel von Gut und Böse - er fasziniert, verstört und bricht mit dem Leser. Er holt alles raus, was man mit guter Literatur erreichen kann.