Glögg ist die skandinavische Variante unseres Glühweins. In den typischen Glögg gibt man Mandeln und Rosinen, die in die Tasse gefüllt werden, bevor man sie mit Glögg auffüllt. Ähnlich wie bei unserem Glühwein, erhitzt man den Rotwein mit Zucker und weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt, Kardamom, Nelken und Orangenschale bei 60°C bis 70°C. In Skandinavien wird der Glögg gern noch mit einem stärkeren Schuss Alkohol (Wodka oder Korn) verstärkt.

Koch/Köchin: Barbara Bjarnason 500 ml Wasser mit den Gewürzen (die Kardamomkapseln anquetschen) und dem Saft und der Schale einer Orange 15 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. In einen Krug abseihen und die Preiselbeeren und den Holundersaft dazugeben. Eventuell mit Agavendicksaft nachsüßen.