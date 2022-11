Gemüsechips sind im Trend, sie werden als gesunde Knabberei vermarktet und werden immer häufiger als Ersatz für normale Chips gekauft und gegessen. Sind sie wirklich gesünder als normale Chips?

Was ist drin im Gemüsechip - außer Gemüse?

Für die meisten Produkte wird außer Gemüse wie Möhren, Pastinaken, Rote Bete und Süßkartoffeln nur noch Sonnenblumenöl und Salz verwendet. Wir haben aktuell keine Produkte gefunden, denen Zusatzstoffe oder Aromen zugesetzt wurden.

Wie werden sie hergestellt?

Das Gemüse wird nach dem Waschen geschnitten oder gehobelt, gesalzen und in Öl frittiert oder gebacken. Teilweise gibt es auch getrocknete Produkte, die ohne Öl auskommen. Es gibt auch spezielle Öfen mit Vakuum, die weniger Fett für die Zubereitung benötigen.

Wenn schon Chips - sind Gemüsechips gesünder als Kartoffelchips?

Gemüsechips haben einige Vorteile gegenüber Kartoffelchips: Sie enthalten mehr Ballaststoffe und die Zutaten beschränken sich meist auf Gemüse, Öl und Salz. Da haben die Gemüsechips die Nase vorn. Außerdem enthalten sie verschiedene Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, allerdings geht beim Erhitzen ein Teil davon verloren. Doch Gemüsechips enthalten meist vergleichbar viel Fett, haben außerdem von Natur aus einen hohen Zuckergehalt und bringen damit auch etwa gleich viel Kalorien wie Kartoffelchips mit sich. Der Salzgehalt ist zwar etwas niedriger als bei Kartoffelchips, aber immer noch ziemlich hoch. Daher gilt das Gleiche wie bei Kartoffelchips: Genuss ja, aber in Maßen.

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Die Produkte sind in der Zusammensetzung sehr ähnlich. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Preisvergleich: Am besten den Grundpreis vergleichen, also wie viel 100 g kosten. Der Kaloriengehalt hängt von Gemüsesorte und Produktionsprozess ab, da hilft ein Blick auf die Nährwertkennzeichnung, Produkte mit weniger Fett, Zucker und Salz zu finden. Und natürlich entscheidet auch der persönliche Geschmack.

Tipp?

Viele Gemüsesorten lassen sich auch einfach so verzehren, da sind rohe Gemüsesticks die einfachste und günstigste Alternative. Auch die lassen sich lecker würzen oder schmecken super mit einem Kräuterdip. Wer die Chips selbst herstellt, kann auch darüber entscheiden, wie viel Fett und Salz am Ende drin sind.

Kann man Gemüsechips leicht selber machen?

Gemüsechips lassen sich ganz einfach im Backofen herstellen und mit verschiedenen Gewürzen immer wieder neu variieren.

Für die Gemüsechips eignen sich gut Süßkartoffeln, Rote Bete, Möhren, Wirsing oder Zucchini.

So geht's:

Das Gemüse waschen und schälen. Mit einem Gemüsehobel in dünne Scheiben schneiden. Olivenöl mit etwas Salz (nach Geschmack auch andere Gewürze) mischen. Die Gemüsechips hineingeben und mit dem Würzöl bedecken. Gemüsechips gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Backblech bei 100°C in den Ofen schieben, am besten einen Holzlöffel in die Tür klemmen.

Nach 30 Minuten auf 70°C zurückschalten und etwa 45 – 60 Minuten weitertrocknen. Je nach Dicke der Scheiben kann es auch etwas länger dauern, deshalb öfter mal einen Blick auf die Gemüsechips werfen.