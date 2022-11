Gebühren fürs Geld abheben

Das Bargeld ist der Deutschen liebstes Zahlungsmittel. Gratis bei seiner Bank sein eigenes Geld abzuheben, diese Zeiten scheinen jedoch bei immer mehr Geldinstituten der Vergangenheit anzugehören.

Kurios, aber wahr: Manche Kunden müssen jetzt schon beim Geldabheben am Automaten sogar die Uhr im Blick behalten. Vereinzelt ist nämlich das Abheben bei manchen Banken zur Mittagspause oder nach Dienstschluss teurer als zu einer anderen Tageszeit.

Viele Geldinstitute drehen zur Zeit an der Gebührenschraube. Das größte Ärgernis für Kunden ist dabei die oft mangelhafte Transparenz. Sie erfahren oft erst im Nachhinein davon. Neben Überweisungen ist nun verstärkt das Bargeld betroffen. Viele kassieren dabei erst ab der dritten oder vierten Abhebung im Monat, andere dagegen schon gleich beim ersten Mal. Und die einen kassieren nur bei Abhebungen am Schalter ab, die anderen wiederum am Schalter wie am Geldautomaten.

Kürzlich hatte das Finanzportal "biallo.de" das Gebührenmodell von gut 400 Sparkassen in Deutschland unter die Lupe genommen und war auf kostenpflichtige Bargeldabhebung am Automaten bei rund 40 Instituten gestoßen. Bei Volksbanken stieß das Portal in einer Untersuchung auf 160 Institute. Hintergrund für die neuen Gebühren: Wegen der lang anhaltenden Niedrigzinsphase funktioniert das alte Geschäftsmodell der Banken offenbar nicht mehr.

Die Geldhäuser selbst müssen inzwischen Negativzinsen zahlen, wenn sie überschüssiges Geld bei der Zentralbank parken. Es wird also immer schwerer für sie gewinnbringend zu wirtschaften.

Die Verbraucherzentralen wollen nun prüfen lassen, ob es rechtlich überhaupt zulässig ist, für das Geldabheben vom eigenen Konto Gebühren zu verlangen.

Was können Kunden tun?

Zunächst sollten sie schauen, ob sie überhaupt betroffen sind, je nachdem für welches Kontomodell sie sich entschieden haben. Banken und Sparkassen bieten nämlich von der Einzelabrechnung bis zum alles abdeckenden, dafür oft teuren Kontopaket unterschiedliche Versionen an.

Nicht betroffen von der Automatengebühr sind in der Regel Kunden mit einem Kontomodell, bei dem alle Leistungen schon abgedeckt sind. Ebenso werden meist auch bei Online-Konten über einen Monatstarif hinaus keine zusätzlichen Gebühren verlangt.

Oft findet man die Konditionen schon auf der Internetseite der Bank. Ansonsten sollte man direkt bei der Bank nachfragen. Die Bank muss das Preisverzeichnis vorhalten und dem Kunden auf Wunsch Auskunft über ihre Preise erteilen.

Das eigene Nutzungsverhalten überprüfen Am besten man schaut sich mal die eigenen Kontoauszüge der letzten sechs Monate an. Kunden sollten am Ende wissen, wie oft sie wie viel Geld an Automaten abheben, wie viele Überweisungen, Daueraufträge und Auslandsüberweisungen sie durchführen - und sich dementsprechend das günstigste Kontomodell aussuchen. Denn auch andere Gebühren im Zahlungsverkehr sind in letzter Zeit deutlich gestiegen.

Bei der eigenen Bank die für sich günstigste Variante suchen Und durchaus einen bankwechsel in Betracht ziehen. Vielleicht hat die Konkurrenz ja ein besseres Angebot zu bieten. Und seit Inkrafttreten der neuen Bestimmungen im vergangenen Herbst war es auch noch nie so leicht die Bank zu wechseln.

Übrigens eine weitere Möglichkeit: Immer mehr Supermärkte bieten inzwischen kostenloses Geldabheben beim Einkaufen an. Voraussetzung ist nur ein Mindestbetrag, den man beim Einkauf ausgeben muss, meist um die 20 Euro. Auch dies eine Möglichkeit, den Banken ein Schnippchen zu schlagen.