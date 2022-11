Operationen an der Gallenblase gehören zu den häufigsten Eingriffen in Deutschland. Oft sind Gallensteine die Ursache. Aber wie merke ich, dass meine Schmerzen oder Beschwerden von der Galle her rühren?

Getty Images Thinkstock - Jeder sechste Mensch hat sie, aber nicht bei jedem gibt es Probleme. Gallensteine bilden sich aus der Gallenflüssigkeit und können ganz schön groß werden: einer alten Dame wurde sogar schon einmal ein sechs Kilo schwerer Stein herausoperiert. Aber es sind nicht unbedingt die großen Steine, die Probleme machen, sondern die kleineren, die sich beim Weg in den Darm verhaken und die gefürchteten Koliken auslösen. Es gibt einige Risikofaktoren für Gallensteine: Frauen haben sie öfter als Männer, im Alter über vierzig tauchen sie vermehrt auf. Sie sind auch von weiblichen Hormonen (mit-)beeinflußt. Übergewichtige haben ein höheres Risko ebenso wie diejenigen, die familiär vorbelastet sind. Tipps für eine gesunde Galle Wer Probleme mit der Galle hat, kann durch Lebensstiländerung sein Befinden ändern: viel trinken

auf eine ausgewogene Ernährung achten

auch eine gewisse Fettmenge ist wichtig, weil sich die Gallenblase auf diesen Reiz hin entleert

zu extreme Diäten fördern unter Umständen die Steinbildung

viel Bewegung

aufs Gewicht achten