per Mail teilen

für 20 Riegel

Koch/Köchin: Barbara Bjarnason

Nüsse grob hacken, Trockenfrüchte in kleine Würfel schneiden. Alle Zutaten zu einem Teig vermischen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und den Teig gleichmäßig ausstreichen. Bei 175 C° etwa 25 Minute backen. Den warmen Teig in 20 Riegel schneiden und in einer Blechdose aufbewahren. Kann gut eingefroren werden.