Frankreich-Woche im ARD-Buffet

Diese Woche steht unser Nachbarland Frankreich bei uns im Mittelpunkt.

Rund um den französischen Nationalfeiertag am 14. Juli widmen wir uns ganz der französischen Küche.

Den Anfang macht Frank Buchholz am 13.7. mit neuen Kochtrends: Knoblauchvichyssoise (Suppe) mit gebackenen Schnecken. Am Nationalfeiertag selbst würdigt Sternekoch Karlheinz Hauser die Haute Cuisine: Es gibt geschmorte Kaninchenkeulen mit Artischocken. Am 15.7. präsentiert der französische Spitzenkoch Jean-Marie Dumaine mit Teurgoule eine Milchreisspezialität aus der Normandie, während Sören Anders am 16.7. Navarin d‘agneau (Lammgericht) zubereitet. Für den kulinarischen Abschluss der Woche sorgt dann am 17.7. Tarik Rose mit einer Bouillabaisse (Fischeintopf) aus der "Küche der Sinne".

Die "Grande Nation" wird auch beim Service eine Hauptrolle spielen: Zum Beispiel am 14.7., wenn es um "Französische Weine" geht oder bei den Buchtipps am 15.7., unter anderem mit neuen Krimis aus der Bretagne. Für das besondere Flair der Provence werden wir uns Freitag, 17.7 mit Lavendel und all seinen Verwendungsmöglichkeiten beschäftigen.

Zudem stellen das ARD Buffet mit zahlreichen Filmbeiträgen Landschaften, Spezialitäten und Menschen aus Frankreich vor.