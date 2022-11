Kiepenheuer & Witsch - Familie der geflügelten Tiger Autor Fürstenberg, Paula Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-04875-9

Wie soll man wissen, wo es hingeht, wenn man nicht weiß, wo man herkommt? Johanna ist in der DDR geboren und arbeitet nun als Straßenbahnfahrerin in Berlin - an ihre Kindheit und den Vater gibt es kaum mehr eine Erinnerung, nur eine Postkarte erinnert an seine Flucht kurz vor dem Mauerfall. Als dieser sich nun plötzlich wieder meldet, gerät bei der Tochter alles aus den Fugen und sie versucht sich gemeinsam mit dem Leser mit vielen Fragen ihrer Vergangenheit und damit ihrer eigenen Identität zu nähern. Ein Roman über Heimat, Familie und den Übergang eines gespaltenen Deutschlands zu einer Einheit - ein zartes und ebenso starkes Debüt der jungen Autorin Paula Fürstenberg.