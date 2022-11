Esskastanien und Maroni

Die Weihnachtsmärkte haben begonnen und damit auch wieder die Zeit der heißen Maroni - ein köstlicher Duft, dem man sich kaum entziehen kann. Aber die leckeren Nussfrüchte sind nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt ein Genuss.

Esskastanien sind die Nussfrüchte der europäischen Kastanie. Die mit langen, dünnen Stacheln besetzte lederne Fruchthülle platzt nach der Reife auf und zwei bis drei Früchte fallen auf die Erde. Die Maroni sind im Unterschied zur Rosskastanie seitlich abgeflacht.

Es gibt drei Typen von Esskastanien: Kastanien, Maronen und Dauermaronen. Kastanien sind nicht lange haltbar, sollten schnell verzehrt werden, da sie austrocknen und dann nicht mehr gut schmecken. Maronen sind geschmacklich besser als die Kastanien, ihre Haut glänzender und mit Streifen. Dauermaronen müssen vom Baum gepflückt, also geerntet werden. Hauptlieferant ist inzwischen China.

Kastanien sind vor allem sehr stärkereich , B-Vitamine, Vitamin C und Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor, Kupfer und Eisen. Durch das Rösten kommt der eigene, nussartige Geschmack zum Vorschein, da sich ein Teil der Stärke in Zucker umwandelt. Der Anteil an pflanzlichem Fett ist nicht sehr hoch: 1,9 g Fett pro 100 g. 100 g Kastanien liefern etwa 190 kcal Energie, das ist etwa dreimal so viel wie dieselbe Menge Kartoffeln und halb so viel wie Pasta.

Die Maronen enthalten kein Gluten, deshalb werden sie gern in Mehlmischungen für Zöliakiepatienten beigemischt.

Durch das Rösten entwickeln sich die geschmacklichen Aromen viel besser als beim Kochen. Für das Rösten wird mit einem scharfen Messer ein Kreuz sowohl in die obere als auch in die untere Schale der Esskastanie eingeritzt. Dann wird sie für etwa 20-25 Minuten bei 200 °C (Umluft: 175 °C) im Backofen geröstet. Man kann die Maronen aber auch für 6 Minuten im sprudelnden Wasser vorkochen, dadurch verringert sich die Zeit im Backofen auf 15-20 Minuten. Unbedingt auch die innere, dünne braune Haut entfernen. Besonders gut werden die Maroni, wenn man sie vor dem Schneiden für eine Stunde in eine Schüssel mit Wasser legt.

In einem perforierten Plastikbeutel kann man Maronen einen Monat im Kühlschrank halten. Geschälte und gekochte Maroni sind nur wenige Tage im Kühlschrank haltbar.

So erkennt man, ob die Esskastanien noch gut sind

Das geht ganz einfach - mit dem Wassertest: Sinken in einer Schale mit warmem Wasser die Maronen nach unten, sind sie gut. Schwimmen sie oben, eher aussortieren.

Produkte aus Maroni:

Kastanien werden für unterschiedliche Verwendungen in der Küche angeboten. Generell schmecken Kastanien sehr bitter, wenn sie nicht geröstet sind. Geschälte und gekochte Kastanien gibt es vakuumverpackt, sie können einfach in der Pfanne mit ein bisschen Butter gewärmt werden. Gern werden sie als Beilage zu herbstlichen Gerichten wie Wild oder Schmorbraten gereicht. Auch für diverse Füllungen für Geflügel bietet sich die Esskastanie an.

Kastanienmehl wird aus luftgetrockneten, gerösteten Nüssen gewonnen und mehrfach gemahlen. Es empfiehlt sich, das Kastanienmehl im Gefrierfach aufzubewahren, da es leicht ranzig wird. Wird gern zum Binden in Suppen und Soßen verwendet. Beim Brotbacken kann Weizenmehl bis zu ¼ durch Kastanienmehl ersetzt werden.

Edelkastanien Rohkostpulver: nicht hitzebehandelt, schonend unter 40°C gemahlen. Wird häufig für die basische Kost eingesetzt.

Kastanienflocken: finden sich in Müslimischungen

Marron glace oder Vermicelles: ist eine klassische Süßspeise. Die Maronen werden gekocht und püriert und mit Puderzucker und Butter verfeinert. Klassisch wird diese Masse durch eine spezielle Presse gedrückt, so dass sie wie Spaghetti aussieht. Dazu wird Schlagsahne gereicht. Dieses Mus gibt es in der Dose fertig zu kaufen.