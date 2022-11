Kindler - Ein Winter in Wien Autor Hartlieb, Petra Verlag: Kindler ISBN: ISBN: 978-3-463-40086-0

Eine Liebeserklärung an den Wiener Winter, an das Lesen, ein wunderbarer, kleiner Roman für die kalten Zeiten! Anfang des 20. Jahrhunderts arbeitet das aus sehr einfachen Verhältnissen stammende Kindermädchen Marie für den angesehenen Schriftsteller Arthur Schnitzler. Als sie für ihn literarischen Nachschub in einer zauberhaften Buchhandlung besorgen soll, trifft sie dort auf den Buchhändler Oskar und verliert ihr Herz an ihn und die Literatur...

Die Schriftstellerin Petra Hartlieb ist selbst Buchhändlerin in Wien und weiß deswegen sehr gut, wovon sie da schreibt, welche Liebe sie im Leser zu wecken versucht und es gelingt ihr auf den wenigen, so wunderbar beschriebenen Seiten wie immer dementsprechend erfolgreich! Sofort möchte man ihre Stadt besuchen, auf den Spuren von Marie und Oskar über den Naschmarkt wandeln und danach in einem Cafe einkehren, man möchte sich eingraben mit ebenso liebevoll gestalteten Büchern, wie dieses eines ist!