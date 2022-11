Ein Max-Broll-Krimi

btb - Die Schöne und der Tod Autor Bernhard Aichner Verlag: btb ISBN: ISBN: 978-3-442-71366-0

Der österreichische Autor Bernhard Aichner hat ein Faible für unbequeme Ermittler, die eher zufällig in ihre Rolle geraten. Neben seiner Totenfrau Brünhilde Blum schafft er mit Maximilian Broll in dieser Krimireihe nun einen Totengräber, der dem Sterben ohnehin schon sehr nahe ist. Die Schwester seiner Exfreundin begeht Suizid und Max soll sie begraben, bis die Leiche auf einmal verschwunden ist. Zudem soll sie nicht die letzte Tote bleiben, die Max sonstigen Wunsch auf Ruhe und Bequemlichkeit zunichte machen. Wird er dem Täter auf die Spur kommen?

Mit viel schwarzem Humor, sehr besonderen Charakteren und spannenden Verwicklungen fesselt Aichner den Leser an seine Romane – beste Unterhaltung für laue Sommernächte, an denen an Schlaf sowieso nicht zu denken ist!



Für die Leser von: Wolf Haas, Melanie Raabe und Rita Falk.