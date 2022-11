Ein deutsches Märchen

Fischer Scherz - Unsere wunderbaren Jahre Autor Prange, Peter Verlag: Fischer Scherz ISBN: ISBN: 978-3-651-02503-5

Peter Prange ist ein Schriftsteller, der in der Vergangenheit lebt - dies zumindest möchte man bei seinen gewaltigen Historienromanen meinen, da er den Leser anhand seiner Recherchen so glaubwürdig in die jeweilige Zeit entführt! Dank langer und ausführlicher Recherchen leben, lieben und leiden wir auch in seinem neuen Roman auf jeder Seite mit: am 20. Juni 1948 erhalten die drei sehr verschiedenen Schwestern Ruth, Ulla und Gundel zum ersten Mal die Deutsche Mark - eine neue Zeit bricht an. Die Kinder des Fabrikanten Wolf aus Altena werden alle ihren eigenen, nicht immer einfachen Weg in der neuen Bundesrepublik gehen und nehmen uns mit auf eine spannende und unterhaltsame Zeitreise, in der sich wohl jeder Deutsche mit seiner Historie wiederfindet. Ein prächtiger historischer Roman für die ganze Familie!