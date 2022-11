Eggnog (cremiger Eierpunsch)

Der Name stammt von egg=Ei und nog=alter Name für Bier.

In Nordamerika ist er ein typischer Weihnachtspunsch. Sehr kalorienhaltiges Getränk, das weniger den Durst als den kleinen Hunger stillt. Eier werden mit Milch und Zucker cremig aufgeschlagen und mit Brandy, Rum oder Whisky heiß oder kalt getrunken. Die kalte Version ist die traditionelle Version.

Koch/Köchin: Barbara Bjarnason Die Eier trennen und das Eiweiß beiseite stellen. Die Eigelbe mit der Sahne, der Milch, dem Zucker und Vanillemark schaumig rühren. Eiweiß steif schlagen und unter die die Eigelbmasse heben. Dann vorsichtig den Whisky unterrühren. Den Eggnog einige Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Zum Servieren etwas Muskatnuss darüber streuen.