Diesel - noch ganz sauber?

Der Diesel steht vor dem Abschuss. Aber wird er schlechter geredet als er ist? Und was ist mit Verbrauchern? Wollen die auch keinen Diesel mehr?

Fragen an unseren SWR-Experten Thorsten Link

Diesel-PKW gelten wieder als Dreckschleuder und das trifft vor allem älterer Diesel PKW bis einschließlich Euro 5. Wegen zu hoher Stickoxidemissionen planen Kommunen Fahrverbote. Die Folge: viele Besitzer vor allem älterer Dieselautos überlegen angesichts der Debatte, ob sie ihr Fahrzeug verkaufen sollten.

Ist Verkaufen ein guter Rat? Wer kauft jetzt so solche Autos, die auf der Abschussliste stehen?

Es wird tatsächlich nicht einfach, Euro 5-Diesel, also Autos aus der Produktion vor September 2014 in der aufgeheizten Situation zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Die einzige Chance sehe och beim Neuwagenkauf, wenn ein Händler so ein Fahrzeug in Zahlung nimmt. Das hält die Verluste in Grenzen. Auf dem Privatmarkt wird das schwierig, das wird die Nachfrage voraussichtlich einbrechen.

Kann man jetzt schon sagen, mit welchen Wertverlusten man rechnen muss?

Zuverlässige Zahlen gibt es nicht, dafür ist es zu früh, aber es steht fest, dass sich Diskussion schon jetzt auf die Restwerte auswirkt. Man muss vermutlich bis zu 15 Prozent Wertverlust in Kauf nehmen. Im Handel werden betroffene Diesel PKW bei der Inzahlungnahme bis zu 10 Prozent abgewertet. Das sind schon erhebliche Verluste.

Inzwischen geraten ja auch die Euro 6 Diesel, also Fahrzeuge nach der aktuellen Norm, ins Visier, hier wird behauptet, auch die würden die Grenzwerte für Stickoxide deutlich überschreiten. Ist da tatsächlich was dran?

Das sind Untersuchungen der Deutschen Umwelthilfe. Für meine Begriffe deutet vieles darauf hin, dass diese modernen Dieselautos die Grenzwerte bei den Emissionen nur im Labor erfüllen aber nicht auf der Straße also im realen Autoleben. Das ist natürlich schlecht, aber es wird nicht dazu führen, dass auch Euro 6 Diesel von Fahrverboten betroffen sein werden, dafür werden Politik und Industrie schon sorgen, denn beide brauchen den Diesel. Die einen aus wirtschaftlichen Gründen, sie anderen aus umweltpolitischen. Denn wenn jetzt statt Diesel nur noch Benziner gekauft würden, belastet mehr klimaschädliches CO2 die Umwelt. Wir stecken also sozusagen in einer Schadstofffalle.

Jetzt geht’s ja auch um die Frage, wie man die Euro 5 Diesel sauberer machen kann. Ist da eine Umrüstung überhaupt möglich?

Das Vorbild für solche Umrüstungen hört man, sei ja die aktuelle Reparaturlösung für die VW Schummel Diesel, die aktuell in den Werkstätten überwiegend per Software Update stattfindet. Allerdings: bei Euro 5 Diesel müssten Stickoxid-Emissionen durch eine Nachrüstung etwa halbiert werden, um auf den Standard neuer Diesel zu kommen und das gilt mit dieser Maßnahme als kaum zu schaffen. Hier sind noch viel tiefere Eingriffe in das Abgassystem erforderlich, nur eine echte und bezahlbare Lösung hat da keiner, jedenfalls ist mir gegenwärtig keine bekannt.

Aber irgendwas muss ja geschehen. Wenn solche Umrüstungen zur Pflicht werden, bleibt der Verbraucher auf den Kosten sitzen?

Darüber wird gestritten, einige sagen, das sollen die Autohersteller bezahlen, die haben diese Motoren ja schließlich gebaut. Andere sagen, der Bund soll sich wie damals bei den Partikelfiltern an den Kosten beteiligen, mit einer staatlichen Prämie. Wie auch immer das ausgehen wird. Fest steht ganz sicher: für Diesel PKW mit Euro 4 Norm, wird es keine Umrüstungsangebote geben, da sind die Kosten einfach zu hoch, das sind Auslaufmodelle.

Was kann man Autokäufern dann überhaupt empfehlen? Auf den Diesel künftig komplett verzichten?

Also der Diesel wird so schnell vom Markt nicht verschwinden. Solange Euro 6 Diesel als schadstoffarm eingestuft werden haben sie auch längerfristig ihre Berechtigung. Zum Beispiel für schwere SUV, also die beliebten Geländeautos oder Oberklasse-PKW, da ist der Verbrauchsvorteil nach wie vor das schlagende Argument. Allerdings für alle Fahrzeugklassen darunter ist der Benziner strategisch gesehen die klügere Wahl.

Ist denn der Benziner bei der Debatte aus dem Schneider?

Im Moment schon, aber auch das wird sich ändern. Denn eines ist klar: auch Benziner tragen zur Feinstaubbelastung bei. Und irgendwann wird auch dieses Thema auf den Tisch kommen müssen und das wird auch geschehen. Das wird den Blick vieler auf das Elektroauto lenken und der Verzicht der Verbraucher auf herkömmliche Motoren wird die Entwicklung der E Autos beschleunigen. Und das ist vielleicht das einzig Positive, was man der aktuellen Diskussion derzeit abgewinnen kann.