Fischer FJB - Die Seiten der Welt Autor Meyer, Kai Verlag: Fischer FJB ISBN: ISBN: 978-3-8414-2165-4

Der Jugendbuchautor Kai Meyer erfand schon über ein Dutzend fantastische Welten - jedoch keine wie die bibliomanische Vielfalt in "Die Seiten der Welt". In der Tradition von Michael Ende und Cornelia Funke lässt er seine Hauptdarstellerin Furia für die magische Kraft der Wörter durch Bücher reisen, bunte und gefährliche Abenteuer erleben und nimmt den Leser ab der ersten Seite mit. Die Magie im Roman scheint über die Seiten hinauszugehen und lässt einen die Liebe zur Literatur neu entdecken. Eine Empfehlung für Jugendliche ebenso wie Erwachsene mit einer Warnung: wer die Seiten der Welt einmal aufgeschlagen hat, der wird ihnen so schnell nicht mehr entkommen!

(Band 1 einer Trilogie)